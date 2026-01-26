الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يفتح آفاق الإبداع.. فن مستدام وخط عربي لتعزيز الهوية والوعي

جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض الكتاب
18 حجم الخط
ads

أطلق  الأزهر الشريف، من خلال مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية المتميزة بجناحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، أبرزها معرض «فن أخضر مستدام»، الذي يأتي في إطار جهود الأزهر لنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة إعادة التدوير والابتكار الإبداعي، ضمن المبادرة السنوية لوحدة الأزهر للاستدامة البيئية.

 أعمال فنية معبرة عن الهوية المصرية والقضايا المجتمعية والبيئية المعاصر

ويضم المعرض أعمالًا فنية معبرة عن الهوية المصرية والقضايا المجتمعية والبيئية المعاصرة، مثل حماية البحار من التلوث، وتأثير التكنولوجيا على الأطفال، والعنف ضد المرأة، إلى جانب تنظيم ورش عمل تفاعلية لتعليم الزوار أساليب إعادة تدوير المستهلكات البيئية، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة وبناء وعي مجتمعي إيجابي.

مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال

كما نظم مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال معرضًا آخر بعنوان "جماليات الخط العربي"، ويضم المعرض لوحات فنية للخط العربي، تجسد جماليات الحروف العربية وتنوع أساليبها، ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار بجماليات الخط العربي وتاريخه العريق، وتشجيعهم على تقدير هذا الفن الراقي والاستمتاع به، وترسيخ الهوية الثقافية والدينية، وتشجيع الأطفال والشباب على الإبداع والتفاعل مع التراث الإسلامي الأصيل، كما ينظم جناح الأزهر طوال أيام المعرض ورشة للخط العربي يقدمها الخطاط الأزهري محمد شعبان، لكتابة صفحات من المصحف الشريف بخط النسخ.

 

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف مكتب الأزهر لدعم الابتكار الابتكار وريادة الأعمال الهوية الثقافية القضايا المجتمعية ترسيخ الهوية الثقافية معرض القاهرة الدولي للكتاب مكتب الأزهر

مواد متعلقة

جناح الأزهر يكرم أبناء الشهداء في احتفالية عيد الشرطة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس مجلس الدولة: الأزهر يؤدي دورا مهما في ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة بالمجتمع

“الأزهر ومعرض الكتاب.. حكاية عقد من الوعي”.. 2017 تسجل المشاركة الأولى.. 2020 انطلاق ثورة التطوير في جناح المشيخة.. أعلام المشيخة حاضرون في شخصية العام.. وتوجيهات خاصة من الطيب للتفاعل مع الجماهير

تجلِّيات، جناح الأزهر يحتفي بإبداعات معلمي التربية الفنية بلوحات تشكيلية متميزة (صور)
ads

الأكثر قراءة

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

المعادن الأساسية تقفز مع هبوط الدولار، والنحاس يتجه نحو 13200 للطن

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

منتخب كرة اليد راحة اليوم من مباريات كأس الأمم الأفريقية

الذهب يستقر عند 7721 جنيها بالبورصة المصرية

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

أسعار الفضة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الإثنين

اليوان الصيني يسجل 6.76 جنيهات في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

أسعار الفضة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

استقرار أسعار سبائك الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية