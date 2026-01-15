الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آيساب روكي يكشف أن والدته كانت السبب في ارتباطه بـ ريهانا

آيساب روكي وريهانا،
آيساب روكي وريهانا، فيتو
18 حجم الخط

كشف مغني الراب آيساب روكي، أن والدته كانت من أحد أسباب ارتباطه بحبيبته وأم أولاده النجمة ريهانا.

وقال روكي خلال استضافته في بودكاست نيويورك تايمز بوبكاست، إن والدته كانت تشجعه على التقرب من ريهانا: "كانت أمي تقول لي أشياءً مثل: 'أعلم أنك معجب بهذه الفتاة التي أنت معها الآن... لكنني أريدك أن تكون مع ريهانا.. أقول لك إنها حقيقية.. والأمهات أعلم بمصلحة الناس".

ريهانا تكشف عن رغبتها في إنجاب طفل آخر

فيما كشفت النجمة ريهانا، عن رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال، وتكوين عائلة كبيرة مع حبيبها آيساب روكي.

وأوضحت ريهانا، في تصريحات صحفية، أنها تأمل في إنجاب طفل رابع خلال عام ٢٠٢٦.

ريهانا تنجب طفلها الثالث

وأنجبت النجمة وسيدة الأعمال ريهانا مولودتها الثالثة من حبيبها آيساب روكي، حيث شاركت خبر ولادة ابنتهما عبر حسابها على موقع إنستجرام.

وكشفت ريهانا عبر موقع التواصل الاجتماعي أنها رزقت بفتاة، بتاريخ 13 سبتمبر 2025، وأطلقت عليها اسم روكي آيريش مايرز. 

Rihanna stands wearing a long black coat with belt over white pants and black heels, her hair styled in a ponytail, posing with hand on hip. A$AP Rocky beside her wears a yellow shirt under beige jacket, gold chain, watch, black pants, and white shoes with black accents. They stand together smiling at the 2025 CFDA Fashion Awards backdrop featuring the CFDA logo.

تفاصيل عودة ريهانا لعالم الغناء 

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن المغنية وسيدة الأعمال ريهانا تخطط  لعودة قوية عام 2026.  

وأوضحت التقارير أن ريهانا تستعد لتعود بقوة لعالم الغناء، الذي ابتعدت عنه لسنوات عديدة، لم تصدر خلالها إلا عددا قليلا من الأغاني، وذلك بسبب تركيزها على حياتها الشخصية، وعلامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل والملابس.  

 ووصفت التقارير عودة ريهانا لعالم الغناء، بأنها الأضخم حقًا، حيث تتضمن خطط المغنية الشهيرة، إصدار ألبومها الجديد، قبل يوم واحد فقط من حفل المرتقب في كوباكابانا بالبرازيل، كما أنها ستغني أغانٍ لم تُصدر بعد في هذا الحفل. 

آيساب روكي يكشف سبب حمل ريهانا المتكرر

وكشف مغني الراب الشهير آيساب روكي، أن سبب حمل حبيبته المغنية وسيدة الأعمال ريهانا، المتكرر كل عام، هو رغبتهما في إنجاب أطفال متقاربين في السن ليكبروا معًا ويرتبطوا ببعضهم البعض. 

عائلة آيساب روكي وريهانا 

وأكد  آيساب روكي، في تصريحات خاصة، لمجلة “بيبول”، أنه وحبيبته ريهانا، متحمسان لتكوين عائلة مكونة من خمسة أفراد.   

وقال آيساب: "لطالما رغبت ريهانا في تكوين عائلة كبيرة، لذا فهي في غاية الحماس..أنا وريهانا متحمسان لإنجاب طفلين آخرين، نحن نشعر بالامتنان والبركة لهذا الفصل الجديد من حياتنا إنه وقت مميز للغاية".  

وأعلنت ريهانا، عن حملها في طفلها الثالث، في حفل ميت جالا 2025، حيث لها بالفعل ولدان، رايوت 21 شهرًا، ورزا عامين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريهانا آجر ريهانا ايساب روكي آيساب روكي ويهانا

مواد متعلقة

آيساب روكي يكشف كيف غيرت الأبوة حياته (فيديو)

متفوقة على ريهانا، بيونسيه أغنى فنانة سمراء في العالم
ads

الأكثر قراءة

التأمين الصحي يجري فحصا طبيا شاملا لأبناء مؤسسة تربية البنين بفارسكور (صور)

محافظ مطروح يشهد تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

الموعد والتذاكر والحجز، كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

تفاصيل الأقساط التأمينية الجديدة للأطباء والصيادلة والمنشآت ضد الأخطاء الطبية

فوائد الثوم في محاربة السرطان والوقاية منه

وزير قطاع الأعمال: إيرادات القابضة المعدنية تتجاوز 28 مليار جنيه خلال 5 أشهر

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ثوابه عظيم، "البحوث الإسلامية" يوضح جزاء الثبات على الحق (فيديو)

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية