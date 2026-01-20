الثلاثاء 20 يناير 2026
ثقافة وفنون

ماري جيه بلايج: رفضت أغنية Umbrella قبل عرضها على ريهانا

ماري جيه. بلايج،
ماري جيه. بلايج، فيتو
18 حجم الخط

كشفت ماري جيه بلايج، أنه عُرض عليها أداء أغنية "Umbrella" الشهيرة لريهانا، بمشاركة جاي زي في برنامج "7PM in Brooklyn"، ولكنها رفضت لتذهب الأغنية لريهانا وتنجح نجاحا مدويا وتحفر اسمها من ذهب في عالم الغناء.

وقالت ماري، في  تصريحات إعلامية: "كل ما سمعته في الأغنية عندما عرضت عليا، كان 'إيه، إيه'، فقلت في نفسي: 'يا إلهي، سيغضب معجبيني بشدة إذا سمعوني أتحدث عن 'إيه، إيه، إيه'.. ثم عندما سمعت ريهانا تغنيها، قلت: 'انظروا، لقد كانت الأغنية لريهانا، وليست لي..' أنا لا أخشى رفض أي شيء لا يناسبني".

جولة غنائية لـ ماري جي

في سياق متصل، تستعد ماري جي بلايج، لجولة غنائية عالمية، تبدأ في ٣٠ يناير ٢٠٢٦، تضم 36 مدينة، تبدأها من جرينسبورو بولاية نورث كارولينا، وتنتهي في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في 17 أبريل.

وكشفت ماري، في حوار لمجلة PEOPLE، أنها اضطرت لطرد شخص من فريقها، بعد تسريب جزء من قائمة الأغاني الجديدة الخاصة بجولتها المرتقبة  For My Fans Tour.
 

وقالت ماري،:"لحسن الحظ، كان التسريب جزئيًا فقط، تم تسريب القليل فقط، وهذا ليس حتى النصف.. وما زال يوجد الكثير في القائمة".
 وتستعين بلايج بمجموعة من مغني الـ R&B للانضمام إليها، في جولتها الغنائية، مثل المغني ماريو، المعروف بأغنيته المنفردة "Let Me Love You" التي تصدرت قوائم الأغاني، وزميل بلايج منذ فترة طويلة وصاحب الأغاني الناجحة ني يو.

