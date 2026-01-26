هل تخزين الخضراوات بالفريزر يفقدها القيمة الغذائية؟ أخصائية تجيب

18 حجم الخط

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تحرص العديد من ربات البيوت على تفريز الخضراوات والصلصة ما يسهل عليهن الطهي وتحضير الإفطار أثناء الصيام.

وتفريز الخضراوات من العادات التي تتبعها العديد من السيدات دون الوعي بمدى صحتها أو خطورتها وهل بالفعل التفريز يفقد الخضراوات القيمة الغذائية.

هل تفريز الخضراوات يفقدها قيمتها الغذائية؟

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن تخزين الخضراوات في الفريزر لا يفقدها قيمتها الغذائية بشكل كبير، بل في بعض الحالات يكون أفضل من تركها طازجة لفترة طويلة.

وأضافت مرام، أن الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الألياف، والحديد، والكالسيوم، تظل محفوظة بنسبة كبيرة، وبعض الفيتامينات الحساسة مثل فيتامين C وفيتامين B قد تفقد نسبة بسيطة فقط، وغالبا يحدث ذلك أثناء السلق قبل التجميد وليس بسبب التجميد نفسه.

خضراوات تتحمل التفريز وتحافظ على قيمتها الغذائية

وتابعت، أنه عند التجميد السريع بعد الحصاد، تحتفظ الخضراوات بقيمتها الغذائية أفضل من الخضروات الطازجة المخزنة لفترة طويلة في الثلاجة، وهناك خضروات تتحمل التجميد جيدا، وتحافظ على معظم قيمتها الغذائية بعد التجميد، منها:-

البازلاء

الفاصوليا الخضراء

السبانخ

الملوخية

البروكلي

الجزر

أخطاء تقلل القيمة الغذائية عند التجميد

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك أخطاء تقلل القيمة الغذائية للخضروات عند تفريزها، مثل:&

السلق لفترة طويلة.

عدم تبريد الخضروات جيدا بعد السلق.

التجميد البطيء أو المتكرر (إعادة التجميد).

التخزين لفترات طويلة جدا (أكثر من 8–12 شهر).

نصائح للحفاظ على أعلى قيمة غذائية

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض النصائح التى تحافظ على أعلى قيمة غذائية للخضروات عند التفريز، منها:-

سلق الخضروات سلق سريع (تشويح أو بلانشينج) من 1 إلى 3 دقائق فقط.

تبريدها فورا في ماء مثلج بعد السلق.

تجفيفها جيدا قبل التجميد.

استخدام أكياس تفريز محكمة الغلق مع إخراج الهواء.

كتابة تاريخ التفريز واستهلاكها خلال المدة المناسبة.

