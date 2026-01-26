الإثنين 26 يناير 2026
أخبار مصر

الهيئة العامة للكتاب تنظم ندوة لمفتي الجمهورية عن دور الفتوى في الحفاظ على الهوية

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، فيتو
تنظم الهيئة العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة، اليوم الإثنين، ندوة فكرية للدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بعنوان "الفتوى ودورها في الحفاظ على الهُوية"، وذلك بالقاعة الرئيسية "بلازا 1".

ندوة الفتوى ودورها في الحفاظ على الهُوية

وتُعقد الندوة بين الساعة الثالثة والنصف حتى الرابعة والنصف عصرًا، حيث يتناول  مفتي الجمهورية دَور الفتوى الرشيدة في حماية الهُوية الدينية والوطنية، وأهميتها في ترسيخ منظومة القيم، ومواجهة الفكر المتطرف والخطاب غير المنضبط، في ظل التحديات الثقافية والفكرية التي تشهدها المجتمعات المعاصرة.

 مسئولية المؤسسات الدينية في تقديم خطاب إفتائي واعٍ يسهم في بناء الإنسان

كما تتطرق الندوة إلى مسئولية المؤسسات الدينية في تقديم خطاب إفتائي واعٍ يسهم في بناء الإنسان وصون الثوابت، ويواكب المتغيرات دون إخلال بالأصول، مع التأكيد على أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والثقافية في تعزيز الوعي المجتمعي.

ويدير الندوة د. محمود عبد الرحمن، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، بحضور عدد من المثقفين والباحثين والمهتمين بالشأن الديني والفكري، وذلك في إطار جهود دار الإفتاء المصرية ووزارة الثقافة لنشر الفكر المستنير وتعزيز الحوار بخصوص القضايا الفكرية والمجتمعية الراهنة

الجريدة الرسمية