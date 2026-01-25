احذر الركن فترات طويلة، كيف تحافظ علي بطارية سيارتك الكهربائية ؟

18 حجم الخط

تعتبر بطاريات السيارات الكهربائية هي العامل الأساسي، لتشغيل السيارة لذا تحتاج لعناية فائقة، للحفاظ عليها وإطالة عمرها الافتراضي، ينصح بالاحتفاظ بمستوى الشحن بين 20% و80% معظم الوقت لتجنب الإجهاد الكيميائي، وتقليل الاعتماد على الشحن السريع (DC)، وتجنب ركن السيارة لفترات طويلة بشحن فارغ أو ممتلئ تمامًا.

أهم النصائح للحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية

ونرصد في التقرير التالي خطوات الحفاظ علي السيارة الكهربائية كما يجب تجنب درجات الحرارة المرتفعة وركنها في الظل، والالتزام بالصيانة الدورية وهي:-

نطاق الشحن المثالي

حافظ على شحن البطارية بين 20% و80% يوميًا، وتجنب التفريغ التام للبطارية.



الشحن السريع مقابل البطئ

قلل من استخدام محطات الشحن السريع، واعتمد على الشحن البطئ (المنزلي) كخيار أساسي، لأن الشحن السريع المتكرر يرفع حرارة البطارية ويجهدها.



تجنب الحرارة الشديدة

تجنب تعريض السيارة لدرجات الحرارة العالية لفترات طويلة، حيث تؤثر الحرارة سلبًا على كفاءة البطارية، لذا احرص على ركن السيارة في الظل.



التخزين طويل الأمد

في حال عدم استخدام السيارة لفترة طويلة، لا تترك البطارية 100% أو 0%؛ بل اجعل مستوى الشحن بين 40% و50%.



الشحن اليومي

اشحن سيارتك بانتظام ولا تنتظر حتى تفرغ تمامًا.



نصيحة لنوع البطاريات (LFP

إذا كانت سيارتك مزودة ببطاريات "ليثيوم فوسفات الحديد" (LFP)، يُنصح بشحنها إلى 100% مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا.

القيادة السلسة: التسارع المفاجئ والقيادة العنيفة يستنزفان الطاقة ويؤثران على عمر البطارية، لذا حافظ على سرعات معتدلة.

تساعد هذه الممارسات في الحفاظ على صحة البطارية وضمان أداء عالٍ للسيارة على المدى الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.