إسرائيل تحذر شركات الطيران الأجنبية، ما القصة؟

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن هيئة الطيران المدني في إسرائيل حذرت شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار بن جوريون من فترة أمنية حساسة محتملة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

إسرائيل تحذر شركات الطيران الأجنبية من فترة حساسة خلال نهاية الأسبوع

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة مع احتمال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضربة لإيران.

وبالأمس السبت، ذكرت تقارير إعلامية أن شركة الطيران الهولندية منخفضة التكلفة "ترانسافيا"، علقت رحلاتها إلى دبي ورحلاتها فوق الخليج بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة حتى 26 يناير الجاري.

شركة طيران هولندية تعلق رحلاتها فوق إسرائيل وعدد من دول الخليج بسبب التوترات

وجاء في بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني: "نظرا للوضع الجيوسياسي في إيران والعراق وإسرائيل، نقوم بتعليق الرحلات الجوية مؤقتا عبر المجال الجوي لهذه الدول وعدد من دول الخليج الأخرى كإجراء احترازي. وعليه، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى يوم الاثنين الموافق 26 يناير".

في وقت سابق، علقت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) رحلاتها فوق بعض دول الشرق الأوسط والخليج بسبب حشد القوات في المنطقة وعدم القدرة على التكهن بتصرفات الولايات المتحدة.

وقال وزير خارجية هولندا ديفيد فان ويل في حديث تلفزيوني معلقا على قرار شركة الطيران: "لا أستطيع تأكيد السبب الدقيق.. لكن الوضع متوتر. هناك حشد عسكري. إذا عزم الأمريكيون على القيام بتصرف ما، فلن يبلغوا الآخرين بالضرورة مسبقا.. تجري الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) تقييما للمخاطر في هذا الصدد وتتصرف وفقا لذلك".

وذكرت تقارير إعلامية، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" براد كوبر، وصل أمس السبت، إلى إسرائيل عقب زيارة رئيس الموساد، ديفيد برنيع، إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن زيارة قائد "سنتكوم" تأتي "للتنسيق في حال وقوع هجوم محتمل على إيران".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن كوبر سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى إلى جانب رؤساء الأجهزة الأمنية.

ويأتي ذلك فيما علقت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى دول الشرق الأوسط وعبرها، حيث تثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من حدوث اضطرابات أوسع نطاقا.

و حذر مسؤول إيراني رفيع المستوى من أن بلاده ستتعامل مع أي هجوم على أنه حرب شاملة، قائلا: "سنرد بأشد الطرق".

وفي الأيام الأخيرة، أفادت وسائل تقارير إعلامية بتعزيز تواجد القوات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن".

