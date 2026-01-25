انطلاق منافسات بطولة منطقة شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس

18 حجم الخط

افتُتحت اليوم الأحد منافسات بطولة منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس، التي تستضيفها مصر، وينظمها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والمؤهلة إلى بطولة كرة القدم للمدارس الأفريقية.

المنافسات تقام في مركز المنتخبات الوطنية

وتقام منافسات البطولة في مركز المنتخبات الوطنية "بيت كرة القدم المصرية"، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر والمغرب، لفئتيّ الأولاد والبنات تحت 15 سنة، وذلك بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، في إطار خطة دعم ونشر كرة القدم المدرسية واكتشاف المواهب الشابة.

ضيوف حفل الافتتاح

وشهد حفل الافتتاح كل من: المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس الاتحاد الدولي (فيفا)، وإيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، ورضا كُريم الأمين العام لاتحاد شمال أفريقيا، والدكتور محمد الكردي ممثلًا عن وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب زهرة سليم، ووفاء موسى، ممثلتين عن وزارة التربية والتعليم.

ورش عمل متخصصة على هامش بطولة المدارس

وتتضمن البطولة، على هامش المنافسات، إقامة عدد من ورش العمل المتخصصة في مجالات التدريب والتحكيم والإعلام وحماية الأطفال، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، ضمن خطة اتحاد شمال أفريقيا لتأهيل الكوادر وتبادل الخبرات.

