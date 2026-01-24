إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالجيزة

18 حجم الخط

أصيب سائق واثنان آخران، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الزراعي في الحوامدية، وتم نقلهم إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري، بطريق أسيوط الزراعي، في دائرة مركز شرطة الحوامدية، وانتقل رجال الأمن لمحل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أدى لإصابة ٣ أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وقامت الخدمات المرورية بإزالة وسحب السيارة والتحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

