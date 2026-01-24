البرلمان يتحرك لتنظيم استخدام السوشيال ميديا للأطفال وتشريع جديد يواجه النصب والألعاب الخطرة

18 حجم الخط

ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة وإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، معتبرًا أن هذا التوجيه جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها الفضاء الإلكتروني على المجتمع، خاصة الأطفال.

وأكد بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «النهار»، أن التوجيه الرئاسي يعكس إدراك الدولة لحجم المخاطر المرتبطة ببعض التطبيقات العالمية، التي قد تكون مخالفة لقانون تقنية المعلومات رقم 175، المعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

تنسيق كامل بين البرلمان والحكومة والجهات المنظمة للمحتوى

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن الدولة، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتبارهما الجهات المختصة بضبط المحتوى، تتخذ بالفعل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي محتوى مخالف للقانون المصري.

وأشار إلى أن لجنة الاتصالات بالبرلمان بدأت بالفعل التنسيق مع الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقسم التشريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من التجارب الدولية، وعلى رأسها التشريعات المطبقة في بعض الدول الغربية مثل أستراليا.

جلسات نقاشية موسعة بمشاركة الخبراء والفنيين لوضع آليات تنفيذ فعالة

وكشف بدوي أن اللجنة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تنظيم جلسات نقاشية موسعة، بحضور المختصين والفنيين والقانونيين، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار القانون فقط، بل في وضع آليات تنفيذ واضحة وقابلة للتطبيق.

وقال: «الأهم من التشريع نفسه هو كيفية التنفيذ على أرض الواقع، وضمان الالتزام به دون الإضرار بحقوق المستخدمين أو التأثير السلبي على التطور التكنولوجي».

تشريع شامل لمواجهة النصب الإلكتروني والألعاب الخطرة والقمار الإلكتروني

وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أن مشروع القانون المرتقب لن يقتصر فقط على تنظيم استخدام الأطفال للسوشيال ميديا، بل سيتضمن حزمة متكاملة من الضوابط لمواجهة النصب الإلكتروني، والتطبيقات المخالفة، والألعاب الإلكترونية التي تشكل خطورة حقيقية على الأطفال.

وأوضح أن بعض هذه الألعاب والتطبيقات قد تؤدي إلى أضرار نفسية وسلوكية جسيمة، تصل في بعض الحالات إلى الانتحار أو الوقوع في فخ القمار الإلكتروني، وهو ما يستوجب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لحماية النشء.

إشادة واسعة من الأسر المصرية بتوجيهات الرئيس

وأكد بدوي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قوبلت بإشادة وترحيب واسع من الأسر المصرية، خاصة في ظل رصد عدد من الوقائع والجرائم التي ارتكبها أطفال أو مراهقون نتيجة التعرض لمحتوى ضار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المجتمع بات أكثر وعيًا بخطورة ترك الأطفال دون ضوابط في الفضاء الرقمي، وهو ما يعزز أهمية الإسراع بإقرار هذا التشريع.

إدراج مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان خلال الدورة الحالية

واختتم رئيس لجنة الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون سيتم إدراجه على جدول أعمال لجنة الاتصالات مع أولى جلسات البرلمان خلال الدورة الحالية، موضحًا أن أولى جلسات اللجنة ستركز بشكل أساسي على هذا الملف، تمهيدًا لمناقشته بشكل موسع وإحالته إلى الجلسة العامة في أقرب وقت.

