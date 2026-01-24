إصابة شخصين في انفجار أنبوبة ببدواي في الدقهلية

18 حجم الخط

أصيب شخصان بحروق نتيجة انفجار أنبوبة، في الشارع الكبير قرية بدواي مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق نتيجة انفجار انبوبة في الشارع الكبير قرية بدواي مركز المنصورة

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المنصورة لموقع الحريق، وتبين إصابة شخصين وجري نقلهم لمستشفي المنصورة الدولي .

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابة

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “ فايزة س ع” 40 سنة من بدواى بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والصدر والكفين والقدمين، و" السيد ع ر" 45 سنة بدواى، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والكفين



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

إصابة 3 أشقاء في حريق داخل شقة سكنية بالمنصورة

وفى سياق آخر، لقي 3 أشقاء مصرعهم في حريق شقة سكنية ، أثناء تواجدهم داخل منزلهم ​بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية.

ماس كهربائي سبب حريق في شقة سكنية

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع الثانوية.

مصرع 3 أشقاء في حريق شقة سكنية بالدقهلية

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

أسماء الضحايا في الحريق

وكشف مصدر طبي عن مصرع، سليم نور الدين عماد مصطفى 9 سنوات شارع الثانوية المنصورة، سليمان نور الدين عماد مصطفى 6 سنوات شارع الثانوية المنصورة، سفيان نور الدين عماد مصطفى 4 سنوات شارع الثانوية المنصورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

