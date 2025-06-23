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حوادث

تقرير المعمل الجنائي: انفجار أنبوبة بوتاجاز وراء حريق محل فطير بالمرج

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشف تقرير المعمل الجنائي حول حريق نشب داخل محل فطاطري بدائرة قسم شرطة المرج أن انفجار أنبوبة بوتاجاز السبب وراء اشتعال النيران. 


وتبين أن المحل لا يوجد به أسطوانة إطفاء، وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات وتشميع المحل واستدعاء مالكه والعاملين فيه لسماع اقوالهم.
 

حريق محل فطير في المرج


كانت  غرفة عمليات شرطة النجدة  بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل محل فطير بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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المعمل الجنائي قسم شرطة المرج غرفة عمليات شرطة النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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