السيسي يمنح أوسمة الجمهورية لعدد من أسر شهداء الشرطة وقيادات الداخلية

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة والقيادات الشرطية تقديرا لجهودهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.

ومنح الرئيس السيسي أوسمة الجمهورية لعدد من أسر شهداء الشرطة وأنواط الامتياز لعدد من الضباط المكرمين.

يشهد الرئيس السيسي اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

تأتي الاحتفالات تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي شهدت استشهاد 50 ضابطًا وضابط صف من الشرطة، وإصابة 80 آخرين، أثناء رفضهم تسليم مبنى المحافظة للاحتلال البريطاني، في موقف يجسد الشجاعة الوطنية والتضحية من أجل الوطن، واعتبرت المعركة نقطة انطلاق لشرارة ثورة 1952، وعكست تكاتف الشعب مع رجال الشرطة لمواجهة الاحتلال، حيث تعاون الأهالي مع الشرطة تحت راية هدف واحد هو حماية الوطن.

