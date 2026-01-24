صندوق الرعاية الطبية بجامعة القاهرة يناقش تطوير الخدمات وآليات ضمان الاستدامة

18 حجم الخط

عقد مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية والاجتماعية بجامعة القاهرة اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لمنسوبي الجامعة، ومواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها منظومة الخدمات الطبية.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد يوسف المستشار المالي لجامعة القاهرة، والدكتور عمر عزام وكيل كلية طب قصر العيني، والدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهر والدكتور شريف المنسي رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، والدكتور علاء حمزة مدير مستشفى الطلبة، والدكتورة داليا قدري مدير مستشفيات المعهد القومي للأورام، والدكتور إيهاب الشيحي مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، والدكتور هشام زايد مدير مستشفى المنيل الجامعي، والدكتور وائل عبد الوهاب المدير الاسبق للعيادات الخارجية بالمعهد القومي للاورام، وهاني رضوان أمين عام الجامعة، ومحمد صبحي مدير صندوق الرعاية الطبية.

واستعرض الاجتماع الموقف الحالي لمنظومة الرعاية الطبية، في ضوء الزيادات التي طرأت على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتفاع تكلفة تقديم الخدمة العلاجية، فضلا عن بحث آليات ضمان استدامة الخدمة، ومناقشة جدوى تجديد التعاقد مع شركة مصر للتأمين (مصر هيلث كير) للعام الجديد، إضافة إلى تعديل قيمة الاشتراكات بما يحقق التوازن بين جودة الخدمة واستمراريتها، وذلك بزيادة قدرها 35 جنيهًا شهريًا للعاملين، و75 جنيهًا شهريًا لأعضاء هيئة التدريس.

قرارات صندوق الرعاية الطبية بجامعة القاهرة

ووافق المجلس على البدء في معاودة تنظيم بعض الأنشطة والخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها تنظيم الرحلات اعتبارا من إجازة منتصف العام، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الاجتماعية والترفيهية لمنسوبي الجامعة.

كذلك شملت القرارات توفير المقابر التابعة لإدارة رعاية العاملين والكائنة بطريق الفيوم، وتجهيزها بالشكل اللائق، لتكون متاحة لمنتسبي الجامعة ممن لا يمتلكون مقابر خاصة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تكريم أبنائها وتقديرهم إنسانيًا.

كما وافق المجلس على تغطية حالات زراعة القرنية من خلال وحدة زرع القرنية بقصر العيني، عقب الانتهاء من افتتاحها وتجديدها، بما يعزز من قدرة الجامعة على تقديم خدمات طبية متخصصة ومتقدمة، وبما يواكب أحدث النظم العلاجية لخدمة منسوبيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.