موعد مشاركة الجزار في مران الأهلي الجماعي

قال مصدر داخل الأهلي إن عمرو الجزار مدافع الفريق الجديد يخضع لفحص طبي خلال الساعات القليلة القادمة لحسم موقفه بشأن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد أن قطع اللاعب شوطًا كبيرًا للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة وينتظر الجهاز الفني مشاركة اللاعب في المران الجماعي لأول مرة بعد انتقاله لصفوف الفريق قادمًا من البنك الأهلي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق وادي دجلة، يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير الجاري، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل ترزيجيه هدفي النادي الأهلي في شباك نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

من جانبه عبّر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب فريق يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أن الأهلي خاض المباراة بعد فترة طويلة من غياب اللاعبين الدوليين، مما يستلزم الحاجة إلى الكثير من الوقت.

وأضاف أن الفوز والحصول على جرعة جديدة من الثقة من المكاسب العديدة التي تحققت خلال المباراة، والوصول إلى ٧ نقاط والانفراد بقمة المجموعة يمثلان بداية جيدة خلال السنة الجديدة.

وقال: أتحدث بشكل مستمر مع اللاعبين وأخبرتهم بأن المنافسة قوية بين الجميع، ونعمل على وجود هذه المنافسة في كل المراكز، والفريق مقبل على فترة ضغط شديد ويحتاج إلى جاهزية كل العناصر.

