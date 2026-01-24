العناية بالبشرة وقت الكسل الشتوي بأقل مجهود وأفضل نتيجة

18 حجم الخط

العناية بالبشرة وقت الكسل الشتوي، مع فصل الشتاء، تقل الطاقة، ويزيد الإحساس بالخمول والكسل، ليس فقط على مستوى النشاط اليومي، بل يمتد أيضًا إلى روتين العناية بالبشرة.



البرودة، قِصر النهار، قلة التعرض للشمس، والجلوس لفترات طويلة في أماكن مغلقة، كلها عوامل تجعل الالتزام بروتين عناية طويل ومعقد أمرًا مرهقًا لكثير من النساء.



وهنا يظهر السؤال المهم: هل يمكن العناية بالبشرة في الشتاء بأقل مجهود ممكن مع الحفاظ على نتائج واضحة وملموسة؟



وأجابت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، مؤكدة أن العناية بالبشرة في الشتاء لا تحتاج مجهودًا كبيرًا ولا عشرات المنتجات. القليل المختار بعناية، مع فهم احتياجات البشرة في هذا الفصل، قادر على منحك بشرة صحية، ناعمة، ومشرقة حتى في أكثر الأيام كسلًا.





لماذا تتعب البشرة في الشتاء؟

قبل أن ننتقل للحلول السهلة، من المهم فهم ما يحدث للبشرة في هذا الفصل.

في الشتاء تقل نسبة الرطوبة في الهواء، سواء خارجيًا أو داخل المنازل بسبب استخدام المدافئ، ما يؤدي إلى جفاف البشرة وفقدانها للماء بشكل أسرع.

كما أن الماء الساخن المستخدم بكثرة في الاستحمام وغسل الوجه يضعف الحاجز الطبيعي للبشرة، فيجعلها أكثر عرضة للتشقق والبهتان والتهيج.

ومع الكسل الشتوي، تميل الكثير من النساء إلى إهمال العناية المنتظمة، مما يضاعف المشكلة.

لذلك، الهدف هنا ليس إضافة خطوات أكثر، بل اختيار خطوات ذكية ومختصرة.

قاعدة الشتاء الذهبية: الترطيب قبل أي شيء

ماسكات طبيعية لترطيب البشرة

إذا كان هناك منتج واحد فقط لا يمكن الاستغناء عنه في الشتاء، فهو المرطب. اختيار مرطب غني ومناسب لنوع البشرة يمكن أن يغنيكِ عن عدة خطوات إضافية.

المرطب الجيد في الشتاء يجب أن:

يحتوي على مكونات تحبس الماء داخل البشرة مثل الجلسرين أو حمض الهيالورونيك.

يحتوي على دهون طبيعية أو زيوت خفيفة تدعم حاجز البشرة مثل زبدة الشيا أو زيت اللوز أو السكوالين.

يكون خاليًا من العطور القوية إذا كانت البشرة حساسة.

وحتى في أيام الكسل الشديد، دهن البشرة بطبقة مرطب صباحًا ومساءً يمكن أن يحدث فرقًا واضحًا في نعومة ونضارة الجلد.



التنظيف الذكي بدل الغسيل المتكرر

في الشتاء، لا تحتاج البشرة إلى تنظيف قاسٍ أو متكرر. على العكس، الإفراط في الغسل يزيد الجفاف.

لأقل مجهود:

استخدمي غسولًا لطيفًا خاليًا من الكحول.

مرة واحدة يوميًا في المساء كافية، خاصة إذا لم تستخدمي مكياجًا ثقيلًا.

في الصباح، يمكن الاكتفاء بشطف الوجه بالماء الفاتر فقط.

هذه الخطوة وحدها تقلل الإجهاد على البشرة وتحافظ على زيوتها الطبيعية.



منتج واحد متعدد الفوائد

في أوقات الكسل، المنتجات متعددة الاستخدامات هي الحل الأمثل. كريم واحد يمكن استخدامه للوجه والرقبة واليدين يوفر الوقت والمجهود، ويضمن عدم إهمال أي منطقة.

كذلك، اختيار مرطب يحتوي على مكونات مهدئة ومغذية يقلل الحاجة لاستخدام سيرومات أو ماسكات إضافية.



لا تهملي واقي الشمس… حتى في الشتاء

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد أن الشمس غير مؤثرة في الشتاء. الأشعة فوق البنفسجية موجودة طوال العام، وهي مسؤولة عن التصبغات وشيخوخة البشرة المبكرة.

لحسن الحظ، توجد الآن مرطبات تحتوي على عامل حماية من الشمس، وهي مثالية لمن تبحث عن أقل عدد خطوات. مرطب صباحي مع SPF كافٍ ليؤدي مهمتين في خطوة واحدة.



العناية الليلية بدون تعقيد

في نهاية يوم شتوي طويل، آخر ما ترغبين فيه هو روتين ليلي معقد. الحل بسيط:

تنظيف خفيف.

طبقة مرطب أثقل قليلًا من مرطب النهار.

ليلًا، تكون البشرة في وضع الإصلاح الذاتي، وكلما وفرتِ لها ترطيبًا كافيًا، زادت قدرتها على التعافي. يمكن أيضًا وضع طبقة رقيقة من زيت طبيعي خفيف فوق المرطب مرة أو مرتين أسبوعيًا لنتيجة أعمق بدون مجهود يومي.



لا تنسي الداخل… التغذية والماء

العناية بالبشرة لا تتوقف عند المستحضرات. في الشتاء، يقل شرب الماء دون أن ننتبه، مما ينعكس مباشرة على جفاف البشرة. محاولة شرب كميات معتدلة من الماء، مع الإكثار من الشوربات والمشروبات الدافئة، يساعد على ترطيب الجلد من الداخل.

كما أن تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، المكسرات، والأفوكادو يدعم مرونة البشرة ويقلل الجفاف، حتى لو كان روتينك الخارجي بسيطًا جدًا.

أطعمة لترطيب البشرة



البساطة هي سر الاستمرار

أهم ميزة في روتين العناية وقت الكسل الشتوي أنه قابل للاستمرار. الروتين القصير الذي تلتزمين به يوميًا أفضل بكثير من روتين مثالي يتم تطبيقه مرة واحدة ثم يُهمل. البشرة تحب الاستمرارية أكثر من الكثرة.



اختصري، بسّطي، وكوني لطيفة مع بشرتك… فهي تعكس ما تمنحينها، حتى بأقل مجهود.

