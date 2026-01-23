بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في البحر بقرية الفوائد مركز الستاموني بلقاس في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سياره ملاكي في البحر بقريه الفوائد مركز الستاموني بلقاس.



انتقلت قوة أمنية الي موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص وجري نقلهم إلى مستشفي بلقاس العام.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابة

وكشف مصدر طبي عن إصابة كلا من “شمس الـ ا ع” 45 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم وكدمات بالصدر ، “خلف م ع م” 55 سنة مصابا بجرح قطعي بالشفاه السفلية وسحجات بالوجه، "أماني خ س الـ 35 سنة مصابا بجرح قطعي بالرأس وأعلى العين اليمني.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة في فرح في بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة خلال حفل زفاف بالأرض الزراعية بقريه أبو داوود السباخ مركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد في مشاجرة بأسلحة بيضاء داخل فرح بالارض الزراعية بقرية أبو داوود السباخ مركز تمي الأمديد.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة تمي الأمديد وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفى تمي الأمديد.

اسماء المصابين في المشاجرة وتفاصيل الإصابات

وكشف مصدر طبي عن إصابة كلا من “محمد الـ م” 40 سنة بجروح قطعية بفروة الرأس وسحجات بالوجه والجسم، “إبراهيم الـ م” 30 سنة بجرح سطحي بالرقبة، “أحمد م ع” 31 سنة بجرح قطعي في الأذن اليمني وجروح قطعيه في فروه الرأس.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

