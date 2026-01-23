أول تحرك قضائي بشأن واقعة التعدي على شاب وإشعال النار فيه بالشرقية

18 حجم الخط

قررت نيابة مركز ههيا حبس المتهمين في واقعة التعدي على شاب بقرية شرشيمة التابعة لدائرة المركز، ثم إشعال النار في جسده أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني.

إشعال النار في جسد شاب

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية أثارت موجة غضب واسعة، عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوثق قيام شخصين بالتعدي على شاب داخل قرية شرشيمة التابعة لمركز ههيا، باستخدام سلاح أبيض، ثم إشعال النار في جسده.

سكب مادة سريعة الاشتعال عليه وإشعال النيران

جريمة شرشيمة، أظهر الفيديو المتداول تفاصيل الاعتداء، حيث أقدم المتهمان على طعن المجني عليه قبل سكب مادة سريعة الاشتعال عليه وإشعال النيران، في مشهد صادم أثار استياء الأهالي ورواد مواقع التواصل.

جانب من الواقعة،فيتو

إصابة المجني عليه بحروق وجروح قطعية

وأسفر الاعتداء عن إصابة المجني عليه محمد عبدالعزيز عوض، 35 عامًا، عامل، بحروق وجروح قطعية متفرقة بأنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازمين، مع اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لمتابعة حالته الصحية.

وبحسب شهود عيان، فإن الواقعة جاءت على خلفية خلافات جيرة سابقة، تطورت بشكل مفاجئ إلى اعتداء عنيف، رغم وجود علاقة صداقة سابقة بين المجني عليه والمتهمين.

وأشار الأهالي إلى أن المتهمين هما "م. ا. م"، 23 عامًا، عامل و"ا. ن. ع"، 19 عامًا، عامل.

ضبط مرتكبي الواقعة

وفي تطور سريع، تمكنت مباحث مركز ههيا، من إلقاء القبض على أحد المتهمين، فيما قام والد المتهم الثاني بتسليم نجله طواعية لقوات الأمن.

وتم التحفظ على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

