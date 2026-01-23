على مساحة 6255 مترًا، افتتاح أول شاطئ لذوي الهمم في الغردقة (صور)

18 حجم الخط

افتتح محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الجمعة، أول شاطئ لذوي الهمم ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بما يسهم في عملية الجذب السياحي لذوي الهمم، وهو نوع سياحي جديد، وذلك بجوار شاطئ السواقي، بمدينة الغردقة على مساحة 6255 مترًا، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ56، ليشكل بيئة متكاملة تُعبّر عن قيم العدالة والمشاركة المجتمعية، وتمنح لذوي الهمم حقًا حقيقيًا في الترفيه والتفاعل الاجتماعي.

أشار اللواء عمرو حنفي أن المرحلة الأولى من المشروع تضم حمام سباحة نصف أوليمبي، وحمام سباحة مخصص لتدريب ذوي الهمم، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية متعددة الأغراض وشاطئ رملي بطول 70 مترًا، صُمم وفق أعلى معايير السلامة والراحة لتلبية احتياجات جميع الزوار. لافتا أن المشروع لا يقتصر على الترفيه، بل هو مساحة للاندماج الحقيقي في المجتمع والأنشطة الرياضية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة اضافة نشاط سياحي جديد على ارض المحافظة، وجرى تنفيذه في وقت قياسي بلغ نحو 9 أشهر فقط، موضحًا أن المشروع يهدف في جوهره إلى كسر الحواجز النفسية والاجتماعية عبر توفير بيئة تجمع بين الأصحاء وذوي الهمم في مكان واحد، مما يعزز من فرص الدمج الرياضي والترفيهي.

أوضح اللواء عمرو حنفي، أن هذا الصرح الذي رأى النور هو بمثابة تتويج وتأكيد جديد لدعم القيادة السياسية لذوي الهمم، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم وساعد في تنفيذ هذا المشروع، الذي كان حلمًا يراود أجيالا كثيرة، ومن بينهم بطلنا الكابتن خالد شلبي، أول سباح مصري يعبر بحر المانش بذراع واحدة عام 1983، فبناء المجتمعات لا يتم بمعزل عن التنمية الاجتماعية والمستدامة لحقوق الأشخاص ذوي الهمم، والتي ترتكز على النهوض بحقوقهم وواجباتهم ومن ثم إدماجهم في المجتمع بشكل مباشر وأشمل.

أكد اللواء عمرو حنفي، أن الدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وتعمل وفق رؤية مصر 2030 على تمكينهم في التعليم والصحة والعمل والخدمات المجتمعية، وتواصل الدولة المصرية تعزيز منظومة دعم وتمكين ذوي الإعاقة عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتأتي هذه الجهود متسقة مع إشادات دولية تؤكد التزام مصر بترسيخ حقوق ذوي الهمم وضمان دمجهم الكامل في مختلف مناحي الحياة.

لفت المحافظ، إلى أن المشروع يرسخ رسالة احترام لقدرات ذوي الهمم، ويمنحهم الحق في الترفيه والعمل والمشاركة الكاملة في الحياة، فهم جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا، فلا يجب أن يكون هناك حدود أمام طموحاتهم."

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن المرحلة الثانية ستشهد إقامة فندق متكامل، لتوفير تجربة سياحية ميسرة ومتاحة بالكامل، مع مرافق وخدمات مناسبة لجميع أنواع الإعاقات، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس قيمة إنسانية عميقة في الاعتراف بحق ذوي الهمم في الحياة العامة والفرص المتساوية.

حضر الافتتاح السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، والسيد كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والمهندس محمد عبد المنعم مدير عام الإسكان، ورئيس حي شمال ورئيس حي جنوب.

