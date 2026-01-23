مسلسلات رمضان 2026، ريهام حجاج تكشف تفاصيل مسلسل توابع (فيديو)

18 حجم الخط

مسلسلات رمضان 2026، كشفت الفنانة ريهام حجاج عن تفاصيل مسلسلها الجديد توابع والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026 عبر “المتحدة”، مؤكدة أن العمل مليئ بالأحداث المثيرة

ريهام حجاج تكشف تفاصيل مسلسلها توابع

وقالت ريهام في تصريحات تلفزيونية:" مسلسل مليان ودسم، مسلسل فيه أحداث طول الوقت وفيه مشاعر كتير جدا طول الوقت وكمان في رسائل كتير وفي قضايا عديدة

ونشرت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقطات من كواليس مسلسل "توابع" من بطولة النجمة ريهام حجاج، المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك.

مسلسل توابع

ومسلسل "توابع" من بطولة ريهام حجاج وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وهاني عادل وأنوشكا، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

ويُعد مسلسل "توابع" التعاون الدرامي الثاني على التوالي الذي يجمع ريهام حجاج بالكاتب محمد ناير والمخرج يحيى إسماعيل، بعد النجاح الذي حققه مسلسلهم السابق "أثينا" والذي عُرض في موسم رمضان الماضي.

وكانت ريهام حجاج بدأت مؤخرا تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «توابع»، حيث جمعتها المشاهد الأولى بالفنانة سهر الصايغ داخل أحد الكافيهات بمنطقة المهندسين، والذي يُعد الموقع الأساسي الذي تعيش فيه بطلة العمل وتلتقي بأصدقائها، على أن يُعرض المسلسل ضمن سباق دراما رمضان 2026.

وتجسد ريهام حجاج خلال أحداث المسلسل شخصية «إنفلونسر» تتورط في جريمة قتل غامضة، وتسعى طوال الأحداث إلى تبرئة نفسها وكشف الحقيقة، في إطار درامي يجمع بين التشويق والإثارة، مع تسليط الضوء على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وهوس الشهرة على الحياة الشخصية والنفسية.

وتدرس الشركة المنتجة للمسلسل مقترح لزيادة عدد حلقات المسلسل من 15 إلى 30 حلقة، نظرًا لثراء القصة وتعدد خطوطها الدرامية، بما يسمح بتوسيع الأحداث والشخصيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.