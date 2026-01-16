محافظ بورسعيد يصدق على إضافة ميعاد جديد لخط الميني باص بمدينة سلام مصر

18 حجم الخط

صدق اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد على إضافة ميعاد تحرك جديد لخط الميني باص الرابط بين مدينة بورسعيد ومدينة سلام مصر شرق المحافظة، وبذلك يرتفع عدد الميني باص إلى خمسة يوميًا بدلًا من أربعة ميني باص.

وأكد محافظ بورسعيد أن القرار يأتي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، وتوفير وسائل انتقال منتظمة وآمنة تتناسب مع احتياجات سكان المدينة

كما أكد محافظ بورسعيد أن هذا القرار يأتي ضمن خطة المحافظة المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية بمدينة سلام مصر، مشددًا على المتابعة الدورية لانتظام حركة النقل والاستماع لمطالب الأهالي والعمل على تلبيتها في إطار الإمكانات المتاحة.

وأكد حبشي أن محافظة بورسعيد تواصل جهودها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، بما يواكب خطط التنمية الشاملة ويحقق جودة الحياة للمواطنين.

