الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بورسعيد يصدق على إضافة ميعاد جديد لخط الميني باص بمدينة سلام مصر

اللواء محب حبشي محافظ
اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، فيتو
18 حجم الخط

صدق اللواء  محب حبشي محافظ بورسعيد على إضافة ميعاد تحرك جديد لخط الميني باص الرابط بين مدينة بورسعيد ومدينة سلام مصر شرق المحافظة، وبذلك يرتفع عدد الميني باص إلى خمسة يوميًا بدلًا من أربعة ميني باص.

وأكد محافظ بورسعيد أن القرار يأتي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، وتوفير وسائل انتقال منتظمة وآمنة تتناسب مع احتياجات سكان المدينة

كما أكد محافظ بورسعيد أن هذا القرار يأتي ضمن خطة المحافظة المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية بمدينة سلام مصر، مشددًا على المتابعة الدورية لانتظام حركة النقل والاستماع لمطالب الأهالي والعمل على تلبيتها في إطار الإمكانات المتاحة.

وأكد حبشي أن محافظة بورسعيد تواصل جهودها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، بما يواكب خطط التنمية الشاملة ويحقق جودة الحياة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي محب حبشي محافظ بورسعيد

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بالمسجد العباسي (صور)
ads

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

أسماء الأشقاء ضحايا تسريب غاز ببنها

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

أول صورة للمصري المتهم بالإساءة للمواكب الحسينية في العراق

جنوب أفريقيا وبوتسوانا تدرسان الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2028

البابا تواضروس يخضع لعملية جراحية ناجحة في النمسا

الأهلي يستقر على فسخ تعاقده مع مدافع الفريق بعد انتهاء إعارته

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

من هو علي شعث رئيس لجنة إدارة قطاع غزة؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

للحصول على فضل قراءتها، هل يجوز للحائض قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية