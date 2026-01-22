الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب جامعة القاهرة يشاركون في فعاليات ملتقى متطوعي وحدات التضامن

طلاب وحدة التضامن
طلاب وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة القاهرة
18 حجم الخط
ads

 يشارك طلاب جامعة القاهرة في فعاليات ملتقى متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والذي يقام بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من  22 يناير حتى 25 يناير 2026، بمشاركة نحو 1000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي.

خريطة الأنشطة الطلابية بمعسكر التضامن الاجتماعي بالجامعات

ويتضمن المعسكر - والذى يتم ضمن خريطة الأنشطة الطلابية التى وضعتها الجامعة خلال إجازة منتصف العام الدراسى- برنامجًا متكاملًا يشتمل على عدد من ورش العمل والمحاضرات التدريبية التي تستهدف تنمية مهارات الطلاب، من بينها ورش حول سوق العمل، وكتابة الأخبار الصحفية، وتنمية المهارات القيادية، والقيادة الفعالة، وحل المشكلات واتخاذ القرار، إلى جانب تنظيم عدة زيارات ميدانية تشمل منطقة البحوث الأثرية بالخارجة، وقصر الثقافة، بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والحضاري لدى المشاركين، فضلًا عن عقد حوار مفتوح مع الشباب وتكريم المتطوعين في ختام الفعاليات.

حرص جامعة القاهرة على دعم مشاركة طلابها في الملتقيات والمعسكرات ذات الطابع الوطني

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص جامعة القاهرة على دعم مشاركة طلابها في الملتقيات والمعسكرات ذات الطابع الوطني التي تسهم في صقل مهاراتهم، وتعزز قيم العمل التطوعي والانتماء الوطني لديهم، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تمكين الشباب وبناء كوادر قادرة على المشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في مثل هذه المعسكرات تنمي لديهم مهارات القيادة والتواصل، بما يؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات المختلفة، ويسهم في تنمية المهارات القيادية والعملية لديهم، ويُعزز من قدرتهم على العمل الجماعي والتواصل ليكونوا عناصر إيجابية ومؤثرة في المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة في دعم وحدة التضامن الاجتماعي وأنشطتها التطوعية المختلفة، لما لها من دور محوري في غرس ثقافة المسئولية المجتمعية لدى الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات القومية والخدمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة وحدات التضامن الاجتماعي محافظة الوادى الجديد التضامن الاجتماعي الجامعات المصرية وزارة التضامن الاجتماعي اجازة منتصف العام الدراسي

مواد متعلقة

اختتام ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد اليوم بـ"العلوم"

رئيس جامعة القناة يستقبل الوفد المشارك بملتقى وحدات التضامن الاجتماعي

جامعة القاهرة تطلق برنامج القوافل التنموية الشاملة لعام 2026

وزارة التضامن توجه رسائل مهمة بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة

ads

الأكثر قراءة

رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية يعلن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل من الجانبين ويشكر السيسي

محمد عبد الفتاح يكتب عن زمن الإخوان: سيطروا على مفاصل الدولة لترسيخ حكم المرشد.. حاولوا تفكيك المؤسسات الوطنية.. تردي الأوضاع الاقتصادية وخطط التنازل عن سيناء “آخر مسمار في نعش الجماعة”

طلب إحاطة بسبب التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 في المنيا

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية