طلاب جامعة القاهرة يشاركون في فعاليات ملتقى متطوعي وحدات التضامن

يشارك طلاب جامعة القاهرة في فعاليات ملتقى متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والذي يقام بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 22 يناير حتى 25 يناير 2026، بمشاركة نحو 1000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي.

خريطة الأنشطة الطلابية بمعسكر التضامن الاجتماعي بالجامعات

ويتضمن المعسكر - والذى يتم ضمن خريطة الأنشطة الطلابية التى وضعتها الجامعة خلال إجازة منتصف العام الدراسى- برنامجًا متكاملًا يشتمل على عدد من ورش العمل والمحاضرات التدريبية التي تستهدف تنمية مهارات الطلاب، من بينها ورش حول سوق العمل، وكتابة الأخبار الصحفية، وتنمية المهارات القيادية، والقيادة الفعالة، وحل المشكلات واتخاذ القرار، إلى جانب تنظيم عدة زيارات ميدانية تشمل منطقة البحوث الأثرية بالخارجة، وقصر الثقافة، بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والحضاري لدى المشاركين، فضلًا عن عقد حوار مفتوح مع الشباب وتكريم المتطوعين في ختام الفعاليات.

حرص جامعة القاهرة على دعم مشاركة طلابها في الملتقيات والمعسكرات ذات الطابع الوطني

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص جامعة القاهرة على دعم مشاركة طلابها في الملتقيات والمعسكرات ذات الطابع الوطني التي تسهم في صقل مهاراتهم، وتعزز قيم العمل التطوعي والانتماء الوطني لديهم، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تمكين الشباب وبناء كوادر قادرة على المشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في مثل هذه المعسكرات تنمي لديهم مهارات القيادة والتواصل، بما يؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات المختلفة، ويسهم في تنمية المهارات القيادية والعملية لديهم، ويُعزز من قدرتهم على العمل الجماعي والتواصل ليكونوا عناصر إيجابية ومؤثرة في المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة في دعم وحدة التضامن الاجتماعي وأنشطتها التطوعية المختلفة، لما لها من دور محوري في غرس ثقافة المسئولية المجتمعية لدى الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات القومية والخدمية.

