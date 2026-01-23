المنصورة تحصل على جائزة أفضل جامعة في مسابقة الأنشطة الطلابية

18 حجم الخط

تشارك جامعة المنصورة في النسخة الجديدة من مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدأت فعالياتها اعتبارًا من يناير 2026.

جامعة المنصورة تشارك في النسخة الجديدة من المسابقة للعام الجامعي 2025 /2026

وتأتي مشاركة جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبتنسيق الدكتورة مريم ويصا، وبمتابعة من قطاع شؤون التعليم والطلاب؛ تأكيدًا على إيمان الجامعة بدور الأنشطة الطلابية بوصفها إحدى الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهاراته القيادية والإبداعية، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة.

حصلت على جائزة أفضل جامعة في مسابقة الأنشطة الطلابية

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن مشاركة الجامعة في مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية هذا العام تأتي استكمالًا لمسيرتها المتميزة في دعم العمل الطلابي، وترجمةً لرؤية الجامعة التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تمثل شريكًا أصيلًا في العملية التعليمية، وتسهم في إعداد خريجٍ قادرٍ على التفكير والابتكار، وتحمل المسؤولية، والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جامعة المنصورة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الأنشطة الطلابية

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عطية البيومي أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الأنشطة الطلابية من حيث التخطيط والتنفيذ وقياس الأثر، مؤكدًا أن مشاركة الجامعة في المسابقة تستند إلى خبرة متراكمة ونماذج ناجحة في مختلف مجالات الأنشطة، مع التركيز على الجودة والاستدامة، وإتاحة الفرص لكافة الطلاب دون تمييز، بما يعكس الدور الحقيقي للجامعة في إعداد جيلٍ واعٍ ومؤهلٍ للقيادة.

ويأتي إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تعزيز التميز في منظومة الأنشطة داخل الجامعات المصرية، وربطها بالعملية التعليمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مفاهيم الوعي الوطني، بما يحقق التكامل بين التعليم الأكاديمي وبناء الشخصية المتكاملة للطالب.

مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية على منظومة تقييم شاملة

وتعتمد مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية على منظومة تقييم شاملة تتضمن عددًا من المعايير الرئيسة، من بينها: التخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد، وتطوير القدرات والتدريب، وتنوُّع الأنشطة وتنفيذها على المستويات المختلفة، والدمج والشمول، ودعم الابتكار والتميز العلمي، وتعزيز ريادة الأعمال، والمشاركة المجتمعية والخدمة العامة، والرقمنة والتوثيق الإعلامي، وقياس رضا الطلاب عن جودة الأنشطة، ومتابعة تنفيذ الخطط واستدامة الأنشطة، إلى جانب قياس الأثر الحقيقي للبرامج والأنشطة على الطلاب والمجتمع، وفق مؤشرات كمية ونوعية دقيقة.

وأكَّدت جامعة المنصورة أن مشاركتها في المسابقة هذا العام تعكس التزامها المؤسسي بتطوير منظومة العمل الطلابي، واستثمار طاقات الشباب الجامعي، وتعزيز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وتنموية تسهم بفاعلية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

