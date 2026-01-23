استعدادًا لاستقبال رمضان، وزير الأوقاف يلتقي رئيس شركة العاصمة الجديدة

18 حجم الخط

التقى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، المهندس خالد عباس – رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة للتباحث في الجوانب اللوجستية والتنظيمية لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة.

وزير الأوقاف يلتقي رئيس شركة العاصمة الجديدة

وتناول الاجتماع جوانب تتعلق بتوفير خدمات المواصلات، ومنافذ البيع، ومناطق الطعام والشراب، وتنظيم زيارات إلى معالم المسجد، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ودار القرآن الكريم، ومتحف كبار القراء، وركوب مصاعد المآذن، وغيرها من سبل الجذب والراحة وتيسير التمتع بشعائر الشهر الفضيل من صلوات وملتقيات ودروس في رحاب مسجد مصر الكبير.

ومن المقرر عقد اجتماعات لاحقة لوضع اللمسات النهائية على هذا التعاون وتحديد المهام والأدوار المسندة إلى فرق العمل في رحاب المسجد على مدار الشهر الفضيل؛ ومن المنتظر الإعلان قريبًا عن تفاصيل أنشطة المسجد الموجهة لكل أفراد الأسرة قبيل حلول الشهر الكريم.

وزير الأوقاف يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

وتقدّم الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف- بخالص التهنئة إلى اللواء محمود توفيق -وزير الداخلية- بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مثمِّنًا جهود رجال الشرطة المصرية المخلصة في حفظ أمن الوطن واستقراره؛ موضحًا أنه لا عمران بلا أمان، وأنه لا أمان بغير العيون التي تسهر على أمن المواطن وصون الوطن.

وأكد وزير الأوقاف أن ذكرى عيد الشرطة تُجسِّد بطولات وتضحيات رجال الشرطة الأوفياء، الذين يقدمون أروع صور البذل والفداء دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على أمن المواطنين ومقدرات الدولة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.