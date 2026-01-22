تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ وسفير المملكة العربية السعودية

الخميس 22 يناير 2026
استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، والوفد المرافق له.

التعاون الوثيق بين قيادتي البلدين

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التاريخية والمتجذرة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا بروابط التعاون الوثيق بين قيادتي البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من زخم وتطور إيجابي على مختلف الأصعدة، بما يحقق المصالح المشتركة ويصب في مصلحة الشعبين الشقيقين. كما شدد على تطابق الرؤى بين البلدين في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والعالم بأسره.

تبادل الخبرات التشريعية 

وأكد المستشار عصام فريد أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس الشورى السعودي، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف داخل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، قدم السفير صالح بن عيد الحصيني التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ، معربًا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، كما نقل تحيات وتهنئة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، لرئيس مجلس الشيوخ، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.

سفير المملكة العربية السعودية

وأكد سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة سعادته بهذه الزيارة، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين مصر والمملكة العربية، سواء على مستوى القيادتين السياسيتين أو الشعبين الشقيقين، مشيدًا بما تشهده مصر من نهضة تنموية وعمرانية شاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر اللقاء المستشار فارس سعد، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغنى أمين عام مجلس الشيوخ.

