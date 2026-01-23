جامعة القاهرة تعلن جداول الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي

18 حجم الخط

أعلنت جامعة القاهرة عن جداول الأنشطة الطلابية التي تنظمها كليات الجامعة خلال إجازة منتصف العام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار إتاحة فرص متنوعة أمام الطلاب للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة داخل الكليات.

وتشمل جداول أنشطة الكليات مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية والرياضية والاجتماعية، بما يتيح للطلاب استثمار إجازة منتصف العام في تنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، والمشاركة في تجارب تثري حياتهم الجامعية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، أن الأنشطة الطلابية تمثل مساحة حقيقية لاكتشاف الذات وتنمية القدرات، لافتًا إلى أن الجامعة تحرص على تنوع البرامج التي تقدمها الكليات خلال الإجازة، بما يلبي اهتمامات الطلاب المختلفة ويسهم في بناء شخصية جامعية متوازنة تجمع بين التحصيل الأكاديمي والمهارات الحياتية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جداول الأنشطة التي تنفذها الكليات تم إعدادها بما يتيح مشاركة أكبر عدد من الطلاب، ويسهم في صقل المواهب وتشجيع الإبداع، مؤكدًا أن إدارات رعاية الشباب بالكليات تمثل نقطة التواصل المباشر مع الطلاب الراغبين في المشاركة بمختلف الأنشطة.

وتوضح إدارة الجامعة أن إعلان جداول الأنشطة سيتم بشكل متتابع، حيث سيتم نشر جداول باقي الكليات تباعًا فور الانتهاء من إعدادها، حتى تتاح الفرصة لجميع الطلاب للاطلاع على الأنشطة المتنوعة بكل كلية.

ويمكن للطلاب الراغبين في المشاركة الرجوع إلى إدارات رعاية الشباب بالكليات للتعرف على تفاصيل الأنشطة، ومواعيدها، وآليات الاشتراك بها.

