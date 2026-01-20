استثمارات مصرية تتقدم في غرب أفريقيا: «جولد كوست» توقع أول اتفاق لتكرير الذهب بغانا

18 حجم الخط

شهدت السفارة المصرية في أكرا، برئاسة السفير وائل فتحي، مشاركة فاعلة في مراسم توقيع الاتفاق الأول لمجلس الذهب في غانا مع شركة «جولد كوست» المصرية، المملوكة لرجل الأعمال المصري المعروف الدكتور سعيد دراز، وذلك بهدف تكرير الذهب محلياً داخل غانا للمرة الأولى.



ويُعدّ الاتفاق خطوة اقتصادية محورية من شأنها خفض تكاليف شحن الذهب للخارج، وتعزيز قدرات غانا على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين، بما ينعكس مباشرة على دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الغاني الواعد، في ظل ما يقدمه من فرص استثمارية وتجارية واسعة.



وأكدت مصادر رسمية أن الاتفاق يأتي متسقاً مع التسهيلات التي تقدمها الحكومة الغانية بقيادة الرئيس جون ماهاما، والتي تستهدف رفع كفاءة قطاع التعدين وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين.



ويُذكر أن الدكتور سعيد دراز يُعدّ أحد أبرز المستثمرين المصريين في غرب أفريقيا، حيث يعمل منذ سنوات في عدد من القطاعات الحيوية داخل غانا، وعلى رأسها قطاع التعدين والقطاع الصحي، مُسهماً في ترسيخ حضور الشركات المصرية داخل السوق الغاني وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

