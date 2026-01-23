18 حجم الخط

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، أن إسبانيا لن تنضم إلى "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي المبادرة التي يرى منتقدوها أنها تقوض الأمم المتحدة.

إسبانيا ترفض دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام بغزة

وخلال مؤتمر صحفي بعد عقد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل قال رئيس الوزراء الإسباني: "نحن نقدر الدعوة، لكننا نرفضها".

وأضاف سانشيز: "نحن نقوم بذلك، بشكل أساسي وجوهري، من أجل الاتساق"، مشيرا إلى أن القرار يتسق "مع النظام المتعدد الأطراف، ومنظومة الأمم المتحدة ومع القانون الدولي".

وأشار سانشيز إلى أن المجلس "لم يشمل السلطة الفلسطينية".

وكان ترامب قد أطلق مجلس السلام رسميا أمس الخميس في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس في جبال الألب السويسرية، حيث وقع ميثاقها التأسيسي إلى جانب مجموعة متنوعة ومفاجئة من الدول.

ترامب يدعو 60 دولة للانضمام لمجلس السلام

وتمت دعوة نحو 60 حكومة للانضمام، لكن قلة من حلفاء واشنطن الغربيين قبلوا ذلك علنًا، حيث كانت المجر وبلغاريا العضوين الوحيدين في الاتحاد الأوروبي اللذين وقعا حتى الآن. ومن بين الموقعين الآخرين الأرجنتين وإسرائيل والسعودية.



كما تمت دعوة اثنين من أكبر منافسي واشنطن، روسيا والصين، لكنهما لم يقدما بعد التزامات مؤكدة.

وقد تصور ترامب المجلس في الأصل كهيئة للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

