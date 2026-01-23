الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

عضو تشريعية النواب يستعرض خطوات انضمام مصر إلى مجلس السلام بغزة

د صلاح فوزي، فيتو
د صلاح فوزي، فيتو
18 حجم الخط

استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، الخطوات والإجراءات الدستورية والتشريعية المترتبة علي انضمام مصر رسميا لمجلس السلام العالمي.

 

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

قال الدكتور صلاح الدين فوزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن التوافق على إنشاء مجلس السلام العالمي بموجب اتفاق دولي، يترتب عليه عرض الاتفاقيات الدولية على مجلس النواب، ثم نشرها في الجريدة الرسمية ليصبح لها قوة القانون.

وأوضح فوزي في تصريح خاص، أن المادة 151 من الدستور المصري تنص على تمثيل رئيس الجمهورية للدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكانت مصر قد وافقت على الدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام العالمي.

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت عن إعراب مصر عن دعمها لمهمة مجلس السلام في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة.

 وأكدت استمرار جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الاضطلاع بمهامها، والبدء في مشروعات التعافي المبكر في كل أنحاء القطاع تمهيدًا لإعادة الإعمار، والدفع نحو مسار تحقيق السلام العادل والدائم وتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة، بما يهيئ لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استاذ القانون الدستوري الاتفاقيات الدولية الشئون الدستورية والتشريعية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب مجلس السلام العالمي

مواد متعلقة

ثورة برلمانية ضد الحكومة.. استياء النواب بعد الإعلان عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج.. ولجنة الاتصالات تقرر استدعاء الوزراء المختصين في أول يوم انعقاد

ترامب يوقع الميثاق التأسيسي لـ مجلس السلام في دافوس

3 أعضاء نوابا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس النواب
ads

الأكثر قراءة

ننشر نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة

انخفاض الضاني وارتفاع البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

نتائج مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الأوروبي

أجندة فعاليات اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57

تحرك جديد في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

أول تعليق من ترامب على عرض بوتين بتوجيه مليار دولار من أصول روسيا المجمدة لصالح غزة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

خدمات

المزيد

الصويا تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية