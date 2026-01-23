عضو تشريعية النواب يستعرض خطوات انضمام مصر إلى مجلس السلام بغزة

18 حجم الخط

استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، الخطوات والإجراءات الدستورية والتشريعية المترتبة علي انضمام مصر رسميا لمجلس السلام العالمي.

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

قال الدكتور صلاح الدين فوزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن التوافق على إنشاء مجلس السلام العالمي بموجب اتفاق دولي، يترتب عليه عرض الاتفاقيات الدولية على مجلس النواب، ثم نشرها في الجريدة الرسمية ليصبح لها قوة القانون.

وأوضح فوزي في تصريح خاص، أن المادة 151 من الدستور المصري تنص على تمثيل رئيس الجمهورية للدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكانت مصر قد وافقت على الدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام العالمي.

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت عن إعراب مصر عن دعمها لمهمة مجلس السلام في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة.

وأكدت استمرار جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الاضطلاع بمهامها، والبدء في مشروعات التعافي المبكر في كل أنحاء القطاع تمهيدًا لإعادة الإعمار، والدفع نحو مسار تحقيق السلام العادل والدائم وتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة، بما يهيئ لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.