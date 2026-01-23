سقوط طائرة مسيرة يشعل حريقًا ضخمًا في مستودع نفط بروسيا

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن حريقًا اندلع في مستودع نفط بـ مدينة بينزا الروسية نتيجة سقوط طائرة مسيرة الليلة الماضية، حسبما أفاد أوليج ميلنيتشينكو حاكم مقاطعة بينزا.

حريق في مستودع نفط بروسيا

وكتب ميلنيتشينكو عبر قناته على “تلجرام” صباح اليوم الجمعة، أنه “حوالي الساعة الرابعة فجرًا، تسبب هجوم بمسيرة في اندلاع حريق بمستودع نفط في بينزا”.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي أصابت 4 طائرات مسيرة، وسقط حطام إحداها على المستودع، مما أدى إلى اندلاع الحريق دون أن يسجل هناك وقوع ضحايا أو إصابات، حسب المعلومات الأولية.

الجيش الروسي يسقط عددًا من المسيرات الأوكرانية

وأكد المسؤول الروسي أن فرق الطوارئ تعمل في الموقع ويشارك 46 من رجال الإطفاء و14 قطعة من المعدات في إخماد الحريق.

وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان صباح اليوم أن قواتها دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مختلف المناطق الروسية خلال الليلة الماضية.

وتواصل روسيا وأوكرانيا تبادل الضربات باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ لاستهداف البنية التحتية ومحطات الوقود.

