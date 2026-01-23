ترامب يكشف سبب "أحدث كدمة" على يده وسر رفض نصيحة الطبيب (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ‌السر وراء ظهور "أحدث كدمة" على يده اليسرى، والنصيحة التي قدمها له الطبيب لكنه رفضها تمامًا.

جاء ذلك بعدما لاحظ الصحفيون على متن الطائرة الرئاسية الكدمة الجديدة على اليد اليسرى للرئيس، خلال عودته إلى واشنطن، قادمًا من دافوس.

وسألت إحدى الصحفيات الرئيس قائلة: "سيدي الرئيس رأينا كدمة على يدك. هل أنت بخير؟". فأجابها: "أنا بخير جدًّا. لقد خدشتها على الطاولة، لذا وضعت عليها بعض الكريم".

وأضاف ترامب: "أنصح بتناول الأسبرين إذا كنت تهتم بصحة قلبك، ولكن لا تتناوله إذا كنت لا تريد أن تظهر عليك بعض الكدمات. أنا أتناول جرعة كبيرة من الأسبرين".

قال لي الطبيب: "لست مضطرًّا إلى تناوله يا سيدي، فأنت بصحة جيدة جدًّا". فقلت: "لن أغامر". لكن هذا أحد الآثار الجانبية لتناول الأسبرين. شكرًا جزيلًا لكم جميعًا.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قد قالت في بيان، إن ترامب صدم يده بزاوية طاولة التوقيع خلال إعلانه عن "مجلس السلام".

ونقلت وكالة "رويترز" عن 4 أطباء تأكيدهم أن "الأسبرين يمكن أن يساهم في ظهور الكدمات".

وفي وقت سابق من يناير الجاري، قال ترامب في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إنه يتناول جرعة يومية من الأسبرين ‌أكبر مما يوصي به أطباؤه، لأنه يريد "دمًا لطيفًا ورقيقًا يتدفق في قلبه"، حسب تعبيره.

وفي الصيف الماضي، قالت ليفيت للصحفيين، إن "كدمات ظهرت على ‌يد الرئيس كانت بسبب كثرة المصافحة".

وترامب (79 عامًا) هو ثاني أكبر شخص يتولى رئاسة الولايات المتحدة، بعد سلفه الديمقراطي جو بايدن الذي تخلى عن مسعاه لإعادة انتخابه عام 2024، وسط شكوك حول أهليته لشغل المنصب. وغادر بايدن المنصب ⁠قبل عام، وكان عمره وقتها 82 عامًا.

