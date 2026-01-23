ليون وأستون فيلا بالصدارة، ترتيب الدوري الأوروبي بعد الجولة السابعة

18 حجم الخط

الدوري الأوروبي، يتصدر ليون قمة جدول ترتيب الدوري الأوروبي بفارق الأهداف عن أستون فيلا بعد انتهاء منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري.

ترتيب الدوري الأوروبي بعد الجولة السابعة

1 ليون 18 نقطة

2 أستون فيلا 18 نقطة

3 فرايبورج 17 نقطة

4 ميتييلاند 16 نقطة

5 سبورتنج براجا 16 نقطة

6 روما 15 نقطة

7 فيرينتسفاروشي 15 نقطة

8 ريال بيتيس 14 نقطة

9 بورتو 14 نقطة

10 جينك 13 نقطة

11 النجم الأحمر بلجراد 13 نقطة

12 باوك سالونيكا 12 نقطة

13 شتوتجارت 12 نقطة

14 سيلتا فيجو 12 نقطة

15 بولونيا 12 نقطة

16 نوتنجهام فوريست 11 نقطة

17 فيكتوريا بلزن 11 نقطة

18 فنربخشه 11 نقطة

19 باناثينايكوس 11 نقطة

20 دينامو زغرب 10 نقاط

21 ليل 9 نقاط

22 بران 9 نقاط

23 يونج بويز 9 نقاط

24 سيلتيك 8 نقاط

25 لودوجوريتس رازجراد 7 نقاط

26 فينورد 6 نقاط

27 بازل 6 نقاط

28 سالزبورج 6 نقاط

29 ستياوا بوخارست 6 نقاط

30 جو آهيد إيجلز 6 نقاط

31 شتورم جراتس 4 نقاط

31 رينجرز 4 نقاط

33 نيس 3 نقاط

34 أوتريخت نقطة واحدة

35 مالمو نقطة واحدة

36 مكابي تل أبيب نقطة واحدة



وأسدل الستار على مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لمسابقة الدوري الأوروبي مساء الخميس.

نتائج مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الأوروبي

فنربخشة 0-1 أستون فيلا

باوك سالونيكا 2-0 ريال بيتيس

مالمو 0-1 سيرفينا زافيزدا

بران 3-3 ميتييلاند

فيكتوريا بلزن 1-1 بورتو

فرايبورج 1-0 مكابي تل أبيب

بولونيا 2-2 سيلتيك

يونج بويز 0-1 ليون

فينورد 3-0 شتورم جراتس

فيرينكفاروسي 1-1 باناثينابكوس

نيس 3-1 جو أهيد إيجلز

أوتريخت 0-2 جينك

روما 2-0 شتوتجارت

سيلتا فيجو 2-1 ليل

دينامو زغرب 4-1 ستيوا بوخارست

جلاسكو رينجرز 1-0 لودوجوريتس

ريد بول سالزبورج 3-1 بازل

سبورتينج براجا 1-0 نوتينجهام فورست

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قد قام بتغيير نظام الدوري الأوروبي على غرار بطولة دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

يذكر أن أصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 (خروج المغلوب).

ويكون نظام القرعة، بأن يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقًا.

كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضًا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.

وتقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، بداية من يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يوم الخميس الموافق 20 من الشهر ذاته.

