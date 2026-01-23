هشام حنفي: منتخب مصر يحتاج إلى أكرم توفيق ويجب البحث عن ظهير أيسر

18 حجم الخط

كشف هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق عن احتياجات منتخب مصر قبل المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم ٢٠٢٦ المقرر إقامتها في أمريكا والمكسيك وكندا.

وقال حنفي في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: محمد صلاح قيمة كبيرة في المنتخب الوطني المصري ويجب البحث عن ظهير أيسر قبل انطلاق منافسات المونديال.

وأضاف: على الجهاز الفني لمنتخب مصر ضم مروان حمدي مهاجم بيراميدز خلال الفترة المقبلة نظرا لما يملكه اللاعب من إمكانيات كبيرة.

وتابع: منتخب مصر يحتاج إلى لاعب مثل أكرم توفيق خلال الفترة القادمة، خصوصًا أنه يمتلك إمكانيات كبيرة ولاعب جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز.

وأعلن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل خطة استعدادات المنتخب الوطني الأول للمشاركة في كأس العالم، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية في مساندة "الفراعنة" للظهور بصورة تليق باسم مصر.

وكشف أبو ريدة عن مفاجآت في برنامج الإعداد لكأس العالم، مؤكدًا أن المنتخب سيخوض مباريات ودية من العيار الثقيل للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية، حيث أعلن عن مواجهات مرتقبة ضد منتخبات: السعودية، إسبانيا، البرازيل.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم 2026 أسفرت عن وقوع منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن منتخبات المجموعة السابعة التي تضم كلًّا من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

