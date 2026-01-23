أسعار ومواصفات سيارات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026

18 حجم الخط

تراجعت أسعار سيارات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت موديل 2026 داخل السوق المحلي بقيمة مالية تصل نحو 100 ألف جنيه، لكي تنضم لقوائم السيارات التي تراجعت أسعارها بداية من عام 2026، وذلك يساهم في تحسين المبيعات وتعافي السوق من غفلات الركود.



أسعار سيارات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت 2026 داخل السوق المحلي، بعد إخطار التجار والموزعين بأسعار السيارات وهي:

يصل سعر الفئة الأولى lgnite نحو مليون و275 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية Spark نحو مليون و375 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثالثة Premium نحو مليون و475 ألف جنيه

مواصفات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026

حصلت سيارات ميتسوبيشي علي محرك 4 سلندرات 1500 سي سي بقوة 103 أحصنة مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حر من طراز "CVT".

مواصفات وسائل الأمن والسلامة لسيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

نظام مكابح مانعة للانغلاق (ABS)

نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح (EBD)

معزز قوة الفرامل

نظام التحكم النشط في التوازن والتحكم في الجر

نظام التحكم النشط في الدوران

نظام التحكم في السرعة

نظام إشارة التوقف الطارئ

ونظام المساعدة في المنحدرات.

حساسات لركن السيارة

نظام تحذير النقطة العمياء

بالإضافة إلى نظام تنبيه حركة المرور الخلفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.