الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026

ميتسوبيشي أوتلاندر،
ميتسوبيشي أوتلاندر، فيتو
18 حجم الخط

تراجعت أسعار سيارات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت موديل 2026 داخل السوق المحلي بقيمة مالية تصل نحو 100 ألف جنيه، لكي تنضم لقوائم السيارات التي تراجعت أسعارها بداية من عام 2026، وذلك يساهم في تحسين المبيعات وتعافي السوق من غفلات الركود.


أسعار سيارات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت 2026 داخل السوق المحلي، بعد إخطار التجار والموزعين بأسعار السيارات وهي:

يصل سعر الفئة الأولى lgnite نحو مليون و275 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية Spark نحو مليون و375 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثالثة Premium نحو مليون و475 ألف جنيه

 

مواصفات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026

حصلت سيارات ميتسوبيشي علي محرك 4 سلندرات 1500 سي سي بقوة 103 أحصنة مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حر من طراز "CVT".

مواصفات وسائل الأمن والسلامة لسيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 

نظام مكابح مانعة للانغلاق (ABS)

نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح (EBD)

معزز قوة الفرامل

نظام التحكم النشط في التوازن والتحكم في الجر

نظام التحكم النشط في الدوران

نظام التحكم في السرعة

 نظام إشارة التوقف الطارئ

 ونظام المساعدة في المنحدرات.

حساسات لركن السيارة

نظام تحذير النقطة العمياء

 بالإضافة إلى نظام تنبيه حركة المرور الخلفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار سيارات ميتسوبيشي اسعار سيارات اسعار السيارات السوق المحلي داخل السوق المحلى سيارات ميتسوبيشي سوق المحلي
ads

الأكثر قراءة

ننشر نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة

تحرك جديد في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

انخفاض الضاني وارتفاع البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بياكل وماشي بمنتهى الهدوء، أول فيديو لسفاح كرموز بعد قتل أطفاله الـ 4 في الملاحات

نتائج مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الأوروبي

30 مليون دولار، ترامب يطالب بالتحقيق مع إلهان عمر ويتهمها بجمع ثروة غير مشروعة

ارتفاع النترات 2340 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

اليوم، قطع المياه عن 4 مناطق راقية بالجيزة لمدة 10 ساعات

خدمات

المزيد

الصويا تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية