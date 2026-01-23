لتيسير العملية البحثية، تفاصيل دليل كلية طب قصر العيني لطلاب الدراسات العليا

18 حجم الخط

أعلنت كلية طب قصر العيني إعداد وإصدار دليل طلاب الدراسات العليا ليكون مرجعًا تنظيميًّا وإرشاديًّا يوضح المسارات الأكاديمية والإجراءات المعتمدة، ويسهم في دعم الباحثين وتيسير العملية البحثية داخل الكلية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الكلية الدوري لشهر يناير 2026، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور وكلاء الكلية، والمدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، ورؤساء الأقسام العلمية، وممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، وذلك في إطار انتظام انعقاد المجالس الدورية للكلية، ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية والطبية، ومناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية ذات الصلة بتطوير منظومة العمل داخل الكلية ومستشفياتها.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، ان إصدار دليل طلاب الدراسات العليا يمثل خطوة تنظيمية مهمة تعزز من وضوح المسارات الأكاديمية وتدعم جودة الإشراف العلمي.

وأضاف أن ذلك جاء في إطار حرص الكلية على تطوير منظومة البحث العلمي بشكل مؤسسي.

توحيد الإجراءات وتنظيم العملية البحثية

وأوضح الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الدليل يسهم في توحيد الإجراءات وتنظيم العملية البحثية، وتيسير حصول الباحثين على المعلومات الأكاديمية والإدارية، بما يعزز الالتزام والشفافية داخل قطاع الدراسات العليا.

واستعرض مجلس كلية طب قصر العيني نشاط قطاع الدراسات العليا والبحوث، والذي تضمن متابعة انتظام برامج الدراسات العليا، ومراجعة وتحديث لوائح الدراسات العليا في ضوء التعديلات التي أُقرت خلال الفترة السابقة، بما يواكب التطورات الأكاديمية ومتطلبات الجودة.

