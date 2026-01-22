الخميس 22 يناير 2026
عميد طب قصر العيني: نولي أهمية خاصة لتطوير منظومة التعليم الطبي

د. حسام صلاح عميد
د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني
أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة ان الكلية تولي الكلية أهمية خاصة لتطوير منظومة التعليم الطبي.

 اجتماع شهر يناير 2026 لمجلس كلية طب قصر العيني 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الكلية الدوري لشهر يناير 2026، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور وكلاء الكلية، والمدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، ورؤساء الأقسام العلمية، وممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، وذلك في إطار انتظام انعقاد المجالس الدورية للكلية، ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية والطبية، ومناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية ذات الصلة بتطوير منظومة العمل داخل الكلية ومستشفياتها.

مقترحات لتطوير التعليم الطبي بقصر العيني

وناقش مجلس كلية طب قصر العيني، مقترحات خاصة بشأن مركز تطوير التعليم الطبي بالكلية، والذي يتضمن طرح مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وإنشاء قسم أكاديمي للتعليم الطبي أسوة بالجامعات الدولية والمصرية الأخرى، إلى جانب إنشاء دبلومة مهنية في التعليم الطبي.

وكشف عميد كلية طب قصر العيني، عن اتجاه الكلية نحو اتخاذ خطوات تنفيذية مدروسة في هذا الشأن.

ولفت  الدكتور حسام صلاح إلى أن ذلك يتم ذلك في إطار دراسة متأنية وشاملة تلتزم بالضوابط المنظمة، وتراعي احتياجات الكلية ومتطلبات الجودة والاستدامة.

