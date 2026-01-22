لنقل الخدمة للمريض في موقعه، جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة

18 حجم الخط

بدأت جامعة الأزهر تحت رعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، في تشغيل المرحلة الأولى لأول برنامج للوحدات الطبية المتنقلة؛ بهدف تقديم خدمات طبية متخصصة للمواطنين في المناطق النائية والحدودية والأكثر احتياجًا للخدمات الصحية المتطورة.

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة من خلال وحدة الدعم المستمر

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، أن القوافل الطبية التي تسيرها الجامعة من خلال وحدة الدعم المستمر والإغاثة الإنسانية بمركز التميز الدولي تهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية في جميع المبادرات الرئاسية؛ حيث تعمل في مناطق تفتقر إلى التجهيزات الطبية الضرورية لإجراء الفحوصات والعمليات المتخصصة.

نقل الخدمة الطبية إلى المريض في موقعه

وبيَّن صديق أن المرضى في تلك المناطق يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل والوصول إلى المراكز الطبية الكبرى بعواصم المحافظات، الأمر الذي دفع مركز التميز الدولي إلى وضع خطة متكاملة تستهدف نقل الخدمة الطبية إلى المريض في موقعه، وبجودة تضاهي ما يُقدم داخل المستشفيات الجامعية.

وأشار صديق إلى أن "المرحلة الأولى" من الوحدات الطبية المتنقلة تتكون من أربع سيارات طبية مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المرحلة تم من خلال تبرع إحدى الشركات الإماراتية لصالح وحدة الدعم المستمر والإغاثة الإنسانية بالمركز.

ومن جانبه أضاف الدكتور ياسر حلمي، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، أن الوحدات الطبية المتنقلة تتضمن وحدات متخصصة في طب وجراحة العيون، تحتوي على جميع التجهيزات اللازمة للكشف والتشخيص وإجراء التدخلات الجراحية، إلى جانب وحدة للكشف المبكر عن أورام الثدي مدعمة بجهاز مامو جرافي وأجهزة أشعة متنقلة لاكتشاف الأورام، فضلًا عن تزويد الوحدات بأجهزة الفحص بالموجات فوق الصوتية، ومن بينها جهاز الإيكو للقلب، ووحدة رابعة عبارة عن معمل تحاليل طبية متنقلة قادرة على إجراء مختلف التحاليل الطبية واستخراج النتائج في أقصر وقت ممكن، وأضاف أن الوحدات تشمل أيضًا صيدلية متنقلة مجهزة لنقل وتخزين وصرف الأدوية وفقًا لمعايير جودة وسلامة التخزين، بما يضمن وصول الدواء إلى المرضى بصورة آمنة وفعّالة في مختلف المناطق.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة سناء أحمد محمد، رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية طب البنات بدمياط مدير وحدة الدعم المستمر والإغاثة الإنسانية، أن الوحدات الطبية المتنقلة يمكنها أيضا المشاركة في تقديم الدعم الطبي العاجل في حالات الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية، من خلال انتقالها مصحوبة بفرق طبية متكاملة ومدربة من كوادر جامعة الأزهر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مختلف التخصصات؛ للوصول إلى مواقع الأزمات، والإسهام بفاعلية في إقامة مستشفى ميداني وتقديم الرعاية الصحية اللازمة في مناطق الكوارث، كما أضافت أن المرحلة الثانية التي يجري التخطيط لتنفيذها هي التوسع في الوحدات المتنقلة لتنويع قدرات خدمات المستشفى الميداني المتكامل للتدخلات الجراحية الدقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.