شاهد، مقتطفات من كواليس المسلسل الكويتي خواتي غناتي (صور)

طرحتْ منصة شاهد مجموعة من الصور التي تعكس كواليس المسلسل الكويتي خواتي غناتي، وكشفت الصور عن الأجواء الإيجابية بين الأبطال أثناء التصوير.

مسلسل خواتي غناتي

ومن المقرر عرض أولى حلقات مسلسل خواتي غناتي يوم ٢٩ سبتمبر الجاري، وسيكون عرض أول وحصري على منصة شاهد.

وتدور أحداث مسلسل خواتي غناتي حول أربعة شقيقات، حينما تتوفى والدتهن تجد ثلاثة منهن أنفسهن تحت سيطرة الكبري، وتتلاعب هذه الشقيقة الكبرى بشقيقاتها حتى تتمكن من تزويجهن برجال أثرياء، والمسلسل من إخراج سائد بشير الهواري، وتأليف جميلة جمعة، ومن بطولة إلهام الفضالة، فيصل العميري، طيف، شهد الياسين، عبدالله بهمن، في الشرقاوي.

منصة شاهد تروج لمسلسل خواتي غناتي

وروجت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام لمسلسل خواتي غناتي، وكتب حساب المنصة تعليق "وأخيــــرااا المسلسل اللي ننتظره من شهــــور.. والحماس ملييييييون.. حب، غيرة، طمع، أنانية وأكثر في حيــــاة 4 شقيقات من أب واحد.. جاهزيــــــن؟ #خواتي_غناتي ‎قريـــبًا على #Shahid ‎".