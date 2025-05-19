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ثقافة وفنون

كلام في السينما، بودكاست من تقديم الناقد عصام زكريا على الوثائقية قريبًا

عصام زكريا , فيتو
عصام زكريا , فيتو

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه بودكاست "كلام في السينما"، وعرضه على قناة "الوثائقية" قريبًا.

بودكاست كلام في السينما

وقَّعَ شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة "المتحدة"، مع الكاتب الصحفي والناقد الفني عصام زكريا، في مقر قناة "الوثائقية"، مساء اليوم الاثنين، عقد تقديم حلقات البودكاست، الذي يستضيف نخبة متنوعة من مبدعي  السينما المصرية وصُنَّاعها؛ لتسليط الضوء على تلك الصناعة المهمة، التي تشكل جزءًا من وجدان المواطنين ووعيهم.

ويتناول البودكاست  أيضًا أبرز المحطات الرئيسة في رحلاتهم وتجاربهم في عالم السينما، وأسرار المهن الإبداعية المرتبطة بهذه الصناعة وتفاصيلها على لسان أصحابها.

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المتحدة للخدمات الأعلامية الناقد الفني عصام زكريا شركة المتحدة قطاع الإنتاج الوثائقي قناة الوثائقية
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