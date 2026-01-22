الخارجية السورية: اليومان الماضيان شهدا انتهاكات واسعة من قبل "قسد" لوقف إطلاق النار

18 حجم الخط

قالت وزارة الخارجية السورية مساء اليوم الخميس: اليومان الماضيان شهدا انتهاكات واسعة من قبل "قسد" لوقف إطلاق النار، وذلك وفقا لـ «الشرق - بلومبرج» عبر منصتها على موقع اكس.

مقتل 11 وإصابة 25 آخرين جراء هجمات قسد بعد إعلان وقف النار

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن هجمات نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أسفرت عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 25 آخرين، مؤكدة أن هذه الهجمات جاءت بعد إعلان وقف النار في مناطق النزاع، ما يمثل خرقًا مباشرًا للهدنة المعلنة.

الدفاع السورية تصف الهجمات بأنها استفزاز واضح وتؤكد استمرار مراقبة الوضع

وقالت وزارة الدفاع السورية إن هذه الاعتداءات تعكس استفزازًا واضحًا للأوضاع الأمنية، مشيرة إلى أن قواتها تواصل مراقبة الموقف عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المناطق المتأثرة.

الضغط على قوات قسد لضمان احترام وقف النار

وأشارت الدفاع السورية إلى أن الهجمات لم تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل أسفرت عن إصابات بين المدنيين وأضرار مادية في البنية التحتية المحلية، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يهدد استقرار المناطق ويزيد من معاناة السكان المدنيين.

واختتمت الوزارة بيانها بالدعوة إلى الجهات الدولية المعنية لممارسة الضغط على قوات قسد لضمان احترام وقف النار، والتأكيد على التزام جميع الأطراف بالمعاهدات والاتفاقيات التي تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على الأمن في سوريا.

