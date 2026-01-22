الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية السورية: اليومان الماضيان شهدا انتهاكات واسعة من قبل "قسد" لوقف إطلاق النار

أرشيفية
أرشيفية
18 حجم الخط

قالت وزارة الخارجية السورية مساء اليوم الخميس: اليومان الماضيان شهدا انتهاكات واسعة من قبل "قسد" لوقف إطلاق النار، وذلك وفقا لـ «الشرق - بلومبرج» عبر منصتها على موقع اكس.

مقتل 11 وإصابة 25 آخرين جراء هجمات قسد بعد إعلان وقف النار

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن هجمات نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أسفرت عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 25 آخرين، مؤكدة أن هذه الهجمات جاءت بعد إعلان وقف النار في مناطق النزاع، ما يمثل خرقًا مباشرًا للهدنة المعلنة.

الدفاع السورية تصف الهجمات بأنها استفزاز واضح وتؤكد استمرار مراقبة الوضع

وقالت وزارة الدفاع السورية إن هذه الاعتداءات تعكس استفزازًا واضحًا للأوضاع الأمنية، مشيرة إلى أن قواتها تواصل مراقبة الموقف عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المناطق المتأثرة.

الضغط على قوات قسد لضمان احترام وقف النار

وأشارت الدفاع السورية إلى أن الهجمات لم تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل أسفرت عن إصابات بين المدنيين وأضرار مادية في البنية التحتية المحلية، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يهدد استقرار المناطق ويزيد من معاناة السكان المدنيين.

واختتمت الوزارة بيانها بالدعوة إلى الجهات الدولية المعنية لممارسة الضغط على قوات قسد لضمان احترام وقف النار، والتأكيد على التزام جميع الأطراف بالمعاهدات والاتفاقيات التي تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على الأمن في سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية السورية قسد وزارة الدفاع السورية سوريا قوات سوريا الديمقراطية

مواد متعلقة

الدفاع السورية: مقتل 11 وإصابة 25 آخرين جراء هجمات قسد بعد إعلان وقف النار

قسد تفجر مستودع للسلاح في اليعربية على الحدود السورية - العراقية

قسد تعلن التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع الجيش السوري بهذا الشرط

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: دور قوات قسد انتهى

ads

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو 0/1 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

29.83 جنيه، سعر الـ 100 ين ياباني في البنك الأهلي

الدولار يسجل 11,500 ليرة للبيع في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني يسجل 66.69 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

هل أواجه المنافق والخائن من أصدقائي أم أترك الأمر لله؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

المزيد
الجريدة الرسمية