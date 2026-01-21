الأربعاء 21 يناير 2026
خارج الحدود

قسد تفجر مستودع للسلاح في اليعربية على الحدود السورية - العراقية

تفجير مستودع سلاح،
تفجير مستودع سلاح، فيتو
أفادت تقارير إعلامية بوقوع انفجار في مستودع للسلاح فخخته قسد في اليعربية على حدود سوريا مع العراق.

انتحاري يستقل دراجة نارية يفجر نفسه داخل مرآب مشفى القلب والعين

وبالأمس؛ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أنه بالتزامن مع قصف نفّذته طائرات مسيّرة استهدف حي العويجة بالقرب من محطة القطار في مدينة ‎قامشلو، أقدم انتحاري يستقل دراجة نارية على تفجير نفسه داخل مرآب مشفى القلب والعين.

قوات سوريا الديمقراطية تعلن التزامها الكامل بوقف إطلاق النار

يأتي ذلك بعد ما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التزامها الكامل بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع الحكومة السورية في دمشق، مؤكدة استعدادها لتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما يسهم في تهدئة الأوضاع ودعم مسار الاستقرار.

قسد: لن نبادر إلى أي عمل عسكري ما لم تتعرض قواتها لأي هجمات في المستقبل

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية “ قسد” في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء، عن التزام قواتها بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع الحكومة السورية، مؤكدة أنها لن تبادر إلى أي عمل عسكري ما لم تتعرض قواتها لأي هجمات في المستقبل.

وأعلنت الرئاسة السورية، اليوم، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"حول قضايا متعلقة بمستقبل محافظة الحسكة.

الرئاسة السورية تمنح قسد 4 أيام للتشاور

وأكدت الرئاسة السورية، أنه تم الاتفاق على منح قسد 4 أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا.

وقالت الرئاسة السورية، في حال الاتفاق، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافها، على أن تتم لاحقًا مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي.

