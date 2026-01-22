وزير الإسكان: تنفيذ نحو 1.47 مليون وحدة سكنية متنوعة

18 حجم الخط

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة حققت طفرة كبيرة في ملف الإسكان، حيث تم تنفيذ نحو 1.47 مليون وحدة سكنية متنوعة على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنفيذ ما يقرب من 344.8 ألف وحدة سكنية جارٍ العمل بها حاليًا ضمن مشروعات الإسكان المختلفة، مع استهداف تنفيذ 148 ألف وحدة إضافية خلال المرحلة المقبلة.

اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث جهود الدولة في ترسيخ الحق الدستوري في توفير سكن ملائم للمواطنين.

وأوضح وزير الإسكان أن هذه المشروعات تشمل وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مشيرًا إلى أن المشروعات موزعة على مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق العدالة المكانية وتوفير سكن مناسب يلبي احتياجات المواطنين.

تنفيذ الوحدات السكنية

وأشار الشربيني إلى أن تصميم وتنفيذ الوحدات السكنية يراعي تنوع الأنماط بين شقق سكنية ومنازل مستقلة، مع الالتزام بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تضم شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، إلى جانب المدارس والمراكز الصحية والخدمات الأساسية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق جودة حياة مستدامة.

وأضاف الوزير أن التقدم للحصول على الوحدات السكنية يتم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفق ضوابط وآليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى أن الدولة تقدم تمويلًا عقاريًا ميسرًا ودعمًا نقديًا يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة، بما يعزز قدرة المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة، على تملك مسكن ملائم.

