الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جناح الأزهر يفتتح مشاركته العاشرة في معرض الكتاب ببانوراما تاريخية توثق مسيرة المشيخة

جناح الأزهر يفتتح
جناح الأزهر يفتتح مشاركته العاشرة في معرض الكتاب
18 حجم الخط
ads

يقدّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تجربة معرفية مميزة من خلال بانوراما الأزهر، التي تُعرض يوميًا لرواد الجناح، لتأخذهم في رحلة تاريخية توثّق مسيرة الأزهر العلمية والوطنية والتعليمية والحضارية عبر العصور، وتبرز مكانته كمنارة للعلم والوسطية والفكر المستنير.

 أبرز المحطات في تاريخ الأزهر الشريف منذ تأسيسه

وتستعرض بانوراما الأزهر أبرز المحطات في تاريخ الأزهر الشريف منذ تأسيسه، وأدواره الوطنية في حماية الهوية ومواجهة التحديات، إلى جانب دوره في نشر التعليم وبناء المدارس العلمية، وإبراز العمارة والزخارف الإسلامية.

وتتميّز البانوراما بعروض محاكاة مجسمة تجمع بين السرد التاريخي والصورة البصرية، ما يجعلها عنصر جذب لمختلف الفئات العمرية، خاصة الشباب والأطفال، وتحويل الأحداث التاريخية إلى تجربة تفاعلية.

مشاركة الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).

 

ويطلق جناح الأزهر الشريف، اليوم الخميس، أولى فعالياته الثقافية والفكرية ضمن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والخمسين، من خلال عدد من الندوات العلمية والفكرية التي تناقش قضايا الوعي والهوية والفكر الإسلامي، وذلك بقاعة التراث (4) بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جناح الازهر الشريف الأزهر الشريف الازهر جناح الأزهر معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي

مواد متعلقة

بمشاركة نخبة من العلماء، جناح الأزهر يطلق أولى ندواته الفكرية بمعرض الكتاب

وكيل الأزهر يبحث مع وزير الشؤون الدينية بولاية صباح الماليزية سبل التعاون المشترك

طلب إحاطة بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر

رئيس الوزراء يتفقد جناح الأزهر ويشيد برسالته العلمية والتنويرية (صور)
ads

الأكثر قراءة

رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية يعلن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل من الجانبين ويشكر السيسي

محمد عبد الفتاح يكتب عن زمن الإخوان: سيطروا على مفاصل الدولة لترسيخ حكم المرشد.. حاولوا تفكيك المؤسسات الوطنية.. تردي الأوضاع الاقتصادية وخطط التنازل عن سيناء “آخر مسمار في نعش الجماعة”

طلب إحاطة بسبب التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 في المنيا

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية