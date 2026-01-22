جناح الأزهر يفتتح مشاركته العاشرة في معرض الكتاب ببانوراما تاريخية توثق مسيرة المشيخة

18 حجم الخط

يقدّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تجربة معرفية مميزة من خلال بانوراما الأزهر، التي تُعرض يوميًا لرواد الجناح، لتأخذهم في رحلة تاريخية توثّق مسيرة الأزهر العلمية والوطنية والتعليمية والحضارية عبر العصور، وتبرز مكانته كمنارة للعلم والوسطية والفكر المستنير.

أبرز المحطات في تاريخ الأزهر الشريف منذ تأسيسه

وتستعرض بانوراما الأزهر أبرز المحطات في تاريخ الأزهر الشريف منذ تأسيسه، وأدواره الوطنية في حماية الهوية ومواجهة التحديات، إلى جانب دوره في نشر التعليم وبناء المدارس العلمية، وإبراز العمارة والزخارف الإسلامية.

وتتميّز البانوراما بعروض محاكاة مجسمة تجمع بين السرد التاريخي والصورة البصرية، ما يجعلها عنصر جذب لمختلف الفئات العمرية، خاصة الشباب والأطفال، وتحويل الأحداث التاريخية إلى تجربة تفاعلية.

مشاركة الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).

ويطلق جناح الأزهر الشريف، اليوم الخميس، أولى فعالياته الثقافية والفكرية ضمن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والخمسين، من خلال عدد من الندوات العلمية والفكرية التي تناقش قضايا الوعي والهوية والفكر الإسلامي، وذلك بقاعة التراث (4) بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.





