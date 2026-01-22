الصحفيين: باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ"رابطة رواد المهنة" 24 يناير

18 حجم الخط

قررت نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ"رابطة رواد المهنة"، على منصب الرئيس، وأربعة أعضاء، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 يناير 2026م، وفقًا للإجراءات التالية:-

1- يفتح باب الترشح للمكتب التنفيذي للرابطة على منصب الرئيس، وأربعة أعضاء، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 يناير.

2- تقدم طلبات الترشح إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهي يوم الأربعاء (28 يناير) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين من بعد ظهر اليوم نفسه.

3- يُفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة يومين، من السبت 31 يناير حتى الأحد 1 فبراير 2026م، وتُعلن بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين.

4- تبدأ الجمعية العمومية للرابطة تسجيل الحضور في الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية، على أن يبدأ التصويت فور اكتمال النصاب القانوني ولمدة ساعتين، وذلك يوم الثلاثاء (3فبراير)، ويتم فرز الأصوات عقب غلق باب التصويت مباشرةً.

5- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء + واحد)، يتم مد التسجيل ساعة إضافية، وفى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجمعية العمومية على أن تُعقد يوم الثلاثاء (10 فبراير 2026م)، بحضور (25% من عدد الأعضاء) بذات الضوابط والقواعد.

6- تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات وتضم الأساتذة/ أحمد نجيب، إبراهيم حسنين، على زغلول، وتقوم على إجراء الانتخابات وفق القواعد المقررة، وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

