القبض على شخص بتهمة التحرش بسيدة أجنبية في مدينة نصر

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص تحرش بسيدة تحمل جنسية أجنبية فى مدينة نصر.

ضبط شخص تحرش بسيدة أجنبية بمدينة نصر

 تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة أجنبية تفيد بأنها حال سيرها فى الشارع بدائرة القسم فوجئت بقيام شخص بالتحرش بها جسديا، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية مرتكبي الجريمة.


وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين قيام إرتكاب الواقعة شخص في العقد الرابع من عمره.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

