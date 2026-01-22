الطريق إلى النجوم، برنامج تلفزيوني للقاء رواد الفضاء أمام الأهرامات

18 حجم الخط

تستعد القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بالتعاون مع شبكة "روسيا اليوم"، لإطلاق حلقات من البرنامج التلفزيوني الشهير "الطريق إلى النجوم"،الذي يفتح نافذة مباشرة بين الجمهور المصري ورواد محطة الفضاء الدولية.

ويتيح البرنامج للمشاهدين توجيه أسئلتهم مباشرة إلى الرواد خلال فترات وجودهم على متن محطة الفضاء الدولية، حيث تتناول الأسئلة الجوانب العلمية المتعلقة بعلوم الفضاء واستكشاف الكون، إلى جانب الجوانب الإنسانية التي يعيشها الرواد في بيئة منعدمة الجاذبية بعيدا عن الأرض.

ويهدف "الطريق إلى النجوم" إلى تعزيز الثقافة العلمية لدى الجمهور، وتقديم محتوى معرفي مبسط ومشوق، يقرب عالم الفضاء من المشاهد، ويعرض التجارب الحقيقية لرواد الفضاء، وطبيعة تدريبهم، وحياتهم اليومية على متن المحطة الدولية.

والبرنامج يأتي في إطار تعاون إعلامي دولي يفتح آفاقا جديدة أمام المشاهد العربي، ويعمق التواصل المعرفي بين الثقافات، ويعيد الاهتمام بعلوم الفضاء كأحد مجالات المستقبل الواعدة.

ومن المقرر الإعلان قريبا عن موعد عرض البرنامج على شاشة القناة الأولى، وقناة "روسيا اليوم" بشكل متزامن والمنصات الرقمية أيضا.

من جانبها أشادت الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع شبكة تليفزيون روسيا اليوم، وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة: إن تعزيز الإعلام العلمي يأتي في مقدمة أهدافنا وجوهر رسالتنا.

