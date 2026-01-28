الأربعاء 28 يناير 2026
سياسة

بمجموعة كتب لاهوتية وتاريخية، الأسقفية تشارك بمعرض الكتاب في دورته الـ57

الأسقفية تشارك بمعرض
الأسقفية تشارك بمعرض الكتاب فى دورته الـ57
تشارك دار النشر الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ ٥٧ بمجموعة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة بصالة ٢ جناح B42، إذ أعلنت دار النشر الأسقفية عن خصومات تصل حتى ٢٠٪ من قيمة المبيعات.

المراحل الخمس للقيادة

أصدرت دار النشر كتاب "المراحل الخمس للقيادة"، وهو كتاب يقدّم رؤية متكاملة حول التطور القيادي، متناولًا موضوعات هامة مثل بناء الثقة، وتنمية القادة، وتنفيذ الخطط، إلى جانب محاور أخرى تهدف إلى تطوير المهارات القيادية لدى الأفراد والمؤسسات.

كما يأتي مجموعة أخري من الكتب بعدد من الطبعات الجديدة منها كتاب "اعترافات القديس أغسطينوس" و"أكتشف نفسك" و"شفاء المشاعر الجريحة" و"التلميذ الأصيل" و"تجسد الكلمة" و"موجز علم اللاهوت" و"الآباء الرسوليون" "كاملون فية" "محبة أبدية".

الجدير بالذكر أن دار النشر الأسقفية تأسست عام 1900 وقد نشرت منذ ذلك الوقت مئات الكتب المسيحية سواء مترجمة أو تم تأليفها خصيصًا باللغة العربية، حيث افتُتحت مكتبة دار النشر الأسقفية سنة 1995 ولديها أكثر من مائة إصدار، حيث تعمل على نشر وتوزيع المفاهيم روحية وتقديم معرفة الله بصورة أعمق.

