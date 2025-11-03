الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع رحمة محسن وطليقها بتهمة التحريض على الفسق والفجور

رحمة محسن
رحمة محسن

تقدم المحاميان محمد أبو بكر وأسامة الششتاوى، ببلاغ للنائب العام، يتهمان فيه رحمة محسن أحمد خالد مطربة، وأحمد ف (رجل أعمال) بنشر الفجور والفسق والتعدي على  القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية لقيامهم بنشر فيديو مخل بالآداب العامة.

وطالب البلاغ الذى حمل رقم 88621 - 88624 عرائض النائب العام، بفتح تحقيق قضائي في الواقعة، واستدعاء المشكو في حقهما لسماع أقوالهما.

وذكر البلاغ أنه انتشرت عبر السوشيال ميديا فيديوهات مخلة بالآداب وتظهر فيه المغنية رحمة محسن وهي تقوم بأفعال مخلة خادشة للحياء، وتشكل تلك الأفعال جرائم التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام والنشر المتعمد لصور وفيديوهات فاضحة.

وتابع البلاغ أن المشكو في حقها تعلم بتلك الفيديوهات وأن الأول هو من قام بتصويرها بحسب ما ذكر عبر وسائل الاتصال المختلفة، كما طالب البلاغ بمنع رحمة محسن من الغناء.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رحمة محسن النائب العام المطربة رحمة محسن فيديوهات مخلة فيديوهات اسفاف

مواد متعلقة

مجلس الدولة يرفض طعن شركة ضد قرار لـ "التسجيل التجاري"

النيابة الإدارية تعقد ندوة حول تطبيق مبادئ السلوك الوظيفي

الإدارية العليا: رسائل الواتس ليست دليلا على الإدانة إذا لم توثق من الفنيين

الأكثر قراءة

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

بعد موافقة اللجنة التشريعية، مصير 9 اتفاقيات محالة إلى اللجان النوعية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

المزيد
الجريدة الرسمية