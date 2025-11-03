بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع رحمة محسن وطليقها بتهمة التحريض على الفسق والفجور

تقدم المحاميان محمد أبو بكر وأسامة الششتاوى، ببلاغ للنائب العام، يتهمان فيه رحمة محسن أحمد خالد مطربة، وأحمد ف (رجل أعمال) بنشر الفجور والفسق والتعدي على القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية لقيامهم بنشر فيديو مخل بالآداب العامة.

وطالب البلاغ الذى حمل رقم 88621 - 88624 عرائض النائب العام، بفتح تحقيق قضائي في الواقعة، واستدعاء المشكو في حقهما لسماع أقوالهما.

وذكر البلاغ أنه انتشرت عبر السوشيال ميديا فيديوهات مخلة بالآداب وتظهر فيه المغنية رحمة محسن وهي تقوم بأفعال مخلة خادشة للحياء، وتشكل تلك الأفعال جرائم التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام والنشر المتعمد لصور وفيديوهات فاضحة.

وتابع البلاغ أن المشكو في حقها تعلم بتلك الفيديوهات وأن الأول هو من قام بتصويرها بحسب ما ذكر عبر وسائل الاتصال المختلفة، كما طالب البلاغ بمنع رحمة محسن من الغناء.

