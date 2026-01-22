إصدار دليل لطلاب الدراسات العليا، تفاصيل اجتماع يناير لمجلس طب قصر العيني

18 حجم الخط

عقدت كلية طب قصر العيني، اجتماع مجلسها الشهري لشهر يناير 2026، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة وبحضور وكلاء الكلية، والمدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، ورؤساء الأقسام العلمية، وممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية.

جاء ذلك في إطار انتظام انعقاد المجالس الدورية للكلية، ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية والطبية، ومناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية ذات الصلة بتطوير منظومة العمل داخل الكلية ومستشفياتها.

واستهل المجلس جلسته بتكريم رؤساء الأقسام العلمية الذين انتهت فترة رئاستهم، تقديرًا لمسيرة عطائهم وما قدموه من جهود متميزة في خدمة أقسامهم العلمية والارتقاء بالأداء الأكاديمي والإكلينيكي، وسلمهم الدكتور حسام صلاح درع الكلية، رمزًا للامتنان والعرفان بما قدموه من إسهامات مخلصة في خدمة هذا الصرح الطبي العريق.

وهنأ صلاح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمناسبة صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء باختياره عضوًا بمجلس الجامعات الخاصة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسام صلاح مراد، أن اختيار رئيس جامعة القاهرة لعضوية مجلس الجامعات الخاصة يعكس مكانة الجامعة وريادتها الأكاديمية ودورها الوطني، ويؤكد الثقة في خبراتها المؤسسية وقدرتها على الإسهام الفاعل في تطوير منظومة التعليم العالي.

تأهل طب قصر العيني لجائزة مصر للتميز الحكومي

كما هنأ المجلس أسرة الكلية بتحقيق إنجاز مؤسسي جديد، بتأهلها للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في جائزة مصر للتميز الحكومي (فئة الكليات الحكومية)، بعد اختيارها ضمن عشر كليات فقط على مستوى الجمهورية من بين 326 كلية حكومية شاركت في المنافسة.

وناقش المجلس المقترحات الخاصة بشأن مركز تطوير التعليم الطبي بالكلية، والذي يتضمن طرح مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وإنشاء قسم أكاديمي للتعليم الطبي أسوة بالجامعات الدولية والمصرية الأخرى، إلى جانب إنشاء دبلومة مهنية في التعليم الطبي.

وأكد صلاح أن الكلية تولي أهمية خاصة لتطوير منظومة التعليم الطبي، وتتجه نحو اتخاذ خطوات تنفيذية مدروسة في هذا الشأن، على أن يتم ذلك في إطار دراسة متأنية وشاملة تلتزم بالضوابط المنظمة، وتراعي احتياجات الكلية ومتطلبات الجودة والاستدامة.

وناقش المجلس مقترحات اعتماد عدد من الدبلومات المهنية، شملت:

الدبلوم المهني المتقدم في الاختبارات التشخيصية الجزيئية التطبيقية (قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية).

الدبلوم المهني الأساسي في الطب النفسي الرياضي (قسم الطب النفسي).

الدبلوم المهني المتقدم في غسيل الكلى للأطفال والتدخلات ذات الصلة (قسم طب الأطفال).

الدبلوم المهني المتقدم في الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) وأجهزة دعم الحياة (قسم طب الحالات الحرجة).

كما ناقش المجلس استحداث دبلومات مهنية جديدة، من بينها:

المناظير النسائية والجراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (قسم التوليد وأمراض النساء).

ووافق المجلس على خطاب منظمة CropLife Egypt بشأن إبرام مذكرة تفاهم مع المركز القومي للسموم البيئية والإكلينيكية، في إطار الدعم الآمن والمسؤول لاستخدام مبيدات الآفات وتعزيز الصحة العامة.

كما وافق المجلس على إقامة ورش عمل بنقابة الأطباء بعنوان «إتقان قياس التنفس: التقنيات، التفسير، والتطبيقات السريرية»، ضمن برنامج التعليم الطبي، على أن يتم التنسيق بما يتوافق مع ضوابط ونظم الحوكمة بالكلية.

واستعرض المجلس أعمال وأنشطة قطاع التعليم والطلاب وكان في مقدمتها استكمال أعمال اللجنة العليا لتطوير أساليب التعليم والمناهج، في إطار العمل المؤسسي المستمر لتحديث العملية التعليمية، ومواكبة التطورات الحديثة في التعليم الطبي.

كما ناقش المجلس في جلسته عددًا من الطلبات المقدمة من الطلاب، وقرر إرجاء ما يلزم منها للدراسة، تمهيدًا للبت فيها وفق القواعد والضوابط المعتمدة.

إصدار دليل طلاب الدراسات العليا بقصر العيني

واستعرض المجلس نشاط قطاع الدراسات العليا والبحوث، والذي تضمن متابعة انتظام برامج الدراسات العليا، ومراجعة وتحديث لوائح الدراسات العليا في ضوء التعديلات التي أُقرت خلال الفترة السابقة، بما يواكب التطورات الأكاديمية ومتطلبات الجودة، والتي أسفرت عن إعداد وإصدار دليل طلاب الدراسات العليا ليكون مرجعًا تنظيميًا وإرشاديًا يوضح المسارات الأكاديمية والإجراءات المعتمدة، ويسهم في دعم الباحثين وتيسير العملية البحثية داخل الكلية.

وأكد الدكتور حسام صلاح أن الدليل يمثل خطوة تنظيمية مهمة تعزز من وضوح المسارات الأكاديمية وتدعم جودة الإشراف العلمي، في إطار حرص الكلية على تطوير منظومة البحث العلمي بشكل مؤسسي».

كما أكد الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الدليل يسهم في توحيد الإجراءات وتنظيم العملية البحثية، وتيسير حصول الباحثين على المعلومات الأكاديمية والإدارية، بما يعزز الالتزام والشفافية داخل قطاع الدراسات العليا.

نشاط قطاع خدمة المجتمع بقصر العيني

واستعرض المجلس نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي شمل تنظيم عدد من القوافل الطبية، من بينها القافلة الطبية الشاملة إلى قرية سرس الليان بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والقافلة الطبية الشهرية إلى مركز رعاية المسنين بجامعة القاهرة، والقافلة الطبية الشاملة إلى مركز شباب قرية المنوات بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للكلية وتقديم خدمات طبية متكاملة للمناطق الأكثر احتياجًا.

كما استعرض المجلس نشاط المستشفيات، والذي شمل استقبال مستشفى القصر العيني التعليمي (الفرنساوي) وفدًا رسميًا رفيع المستوى من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي بجمهورية الصين الشعبية، وإطلاق مستشفى أبو الريش الياباني لصمامات Edwards Sapien المتطورة لعلاج أمراض قلب الأطفال داخل مصر، إلى جانب كون قصر العيني أول مستشفى جامعي في مصر مزود بجهاز Idylla للتشخيص الجزيئي، والدعوة إلى تصنيع أول جهاز ECMO مصري بالتعاون بين وحدة الحالات الحرجة والصناعة الوطنية، فضلًا عن استقبال وحدة السكتة الدماغية وفدًا من نادي روتاري مصر الجديدة لتسليم جهاز موجات فوق صوتية متحرك لقياس تدفق الدم في شرايين المخ.

