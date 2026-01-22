رحمي: المشروعات المتوسطة والصغيرة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية

18 حجم الخط

دعا باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جميع العلامات التجارية المصرية ورواد الأعمال للتقديم والمشاركة في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، باعتباره فرصة واعدة للتوسع في السوق السعودي والخليجي والدولي، والذي من المقرر عقده في مركز مصر للمعارض الدولية أبريل القادم لأول مرة في مصر.

خدمات الدعم لتطوير العلامات التجارية المصرية

‏‎وأوضح رحمي أن الحكومة تولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة اهتماما كبيرا بشكل عام لكونه ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل لأبناء مصر، وكذلك تحرص على إتاحة المزيد من خدمات الدعم لتطوير العلامات التجارية المصرية وتأهيلها وفق معايير الامتياز التجاري باعتبار الامتياز التجاري وسيلة مثالية لتوفير أدوات النجاح لمختلف أنواع المشروعات خاصة المشروعات الريادية الراغبة في التوسع خارجيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية المعرض باعتباره فرصة فريدة لأصحاب المشروعات للدخول للأسواق السعودية والخليجية والاستفادة من التسهيلات التنظيمية والإجرائية التي يتيحها المعرض بما يؤهل العلامات للتوسع الإقليمي والعالمي، داعيا الشباب ورواد الأعمال لاغتنام الفرصة والانضمام إلى المعرض والاستفادة من الخبرات والبرامج التأهيلية والدعم المقدم من الشركاء الاستراتيجيين في المملكة العربية السعودية.

وأوضح رحمي أنه سيتم تنظيم المعرض بالتعاون مع شركة الامتيازات الوطنية، وبالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في المملكة العربية السعودية، وذلك لتقديم التسهيلات والاستشارات اللازمة للعلامات المشاركة

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشارك في المعرض دول مجلس التعاون الخليجي، ودول إفريقيا، والأردن، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والهند، وماليزيا، مما يوفّر للعلامات فرصًا واسعة للتواصل مع أسواق متعددة وفتح أبواب التعاون والاستثمار.

